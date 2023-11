NIJE VIC! PITAO FRANCUZ HRVATE KOJU DRŽAVU NAJVIŠE MRZE: Malo ih čačkao, navlačio na Srbiju pa dobio hladan tuš za pamćenje VIDEO

Jutjuber Slavictalks iz Pariza nedavno je posetio glavni grad Hrvatske i tom prilikom napravio zanimljivu anketu. Naime, ispitivao je brojne Zagrepčane postoji li država koju mrze.

Kako je izgleda poznavao noviju istoriju Balkana, u anketi je svakome ko je pristao da govori pred njegovom kamerom sugerisao kao mogući odgovor - Srbiju. Međutim, odgovori nisu baš bili kakve je očekivao.

Tokom šetnje centralnim ulicama Zagreba on je ravnomerno zaustavljao tinejdžere i odrasle ljude pitajući ih prvo koju državu mrze, a onda potom, i da li mrze Srbiju, odnosno, kakvo im je mišljenje o našoj zemlji. Tokom provociranja sagovornika, Slavictalks je uglavnom dobijao negativne odgovore po pitanju mržnje Hrvata ka Srbima, uz samo jedan izuzetak i to od strane tinejdžera, dok je od jednog tek punoletnog momka dobio možda i najbolji odgovor - u prošlosti se ne živi.

foto: Youtube Printscreen, Slavictalks

Odgovori iznenadili i jutjubera

Prve pred kamerom su bile dve Zagrepčanke koje su kroz osmeh prokomentarisale da ne mrze Srbiju, te iskazale svoju želju da jednom posete našu zemlju.

- Nismo bile u Srbiji, ali ona želi da ide tamo, voleli bismo - rekla je jedna od njih u ime obe. Naredni sagovornik bio je mlađi muškarac, koji je naveo kako nema mržnje, te i da je bitno da se širi ljubav.

- Ne, mislim da Hrvati vole sve zemlje. Možda smo u prošlosti imali razmirice sa komšijama, ali to je prošlost i sada širimo ljubav, to je sve što mogu da kažem - rekao je on.

foto: Youtube Printscreen, Slavictalks

Provokacija uspela samo kod jednog tinejdžera

Potom je zaustavio trojicu tinejdžera, od kojih se jedan izdvojio odgovorima, dok su njegovi drugari sa strane sve to slušali. Naime, on je kao iz topa na pitanje da li mrzi nekoga odgovorio Srbija.

Kad su momci krenuli da se udaljavaju, jutjuber je pitao momka da mu objasni zbog čega.

"Zbog prošlosti. Oni su nas napali. Oni su pi***ce", rekao je mladić koji se tokom razgovora smeškao, te nije sigurno da li je odgovor bio ozbiljan ili je bio samo plod neukusne šale.

I dok su njegovi drugari rekli da nikoga ne mrze, tinejdžer koji je govorio o mržnji, opet je ponovio ime naše zemlje.

"Ja sam poluSrbin" Onda je opet naišao na grupu mlađih momaka kod spomenika Banu Jelačiću. I dok je jedan od tinejdžera rekao da ne mrzi nikoga, njegov prijatelj je naveo kako mrzi BIH. "Mrzim koncept Bosne i Hercegovine, zato što su Hrvati u BIH u lošoj poziciji", rekao je. A onda ih je jutjuber upitao za mišljenje o Srbiji. Ovaj put su momci bili uzdržani i nisu imali ružne reči. Da li zaista nasumično ili namerno, tek šetajući dalje, on je naišao ponovo na trojicu tinejdžera kojima je postavio isto pitanje. Međutim, odgovor koji je dobio od jednog od njih, iznenadio ga je i napravio je onu "neprijatnu tišinu". "Ne mrzim nikoga. Srbija? Ja sam poluSrbin, tako da... ", rekao je mladić kroz smeh, dok se Francuz polako udaljavao.

foto: Youtube Printscreen, Slavictalks

Stariji ne mrze, mlađi ne pamte

Jedan od intervjuisanih je naveo kako Srbi i Hrvati imaju sličan jezik, kulturu i istoriju, a onda se osvrnuo i na to da li želi da poseti našu zemlju.

"Nisam bio još uvek tamo, ali sam čuo da je noćni život u Beogradu sjajan", kratko je rekao, što mu je Francuz i potvrdio.

Prvi od dva opširna odgovora na pitanje "Da li mrzite Srbiju", dobio je od mladića starog oko dvadesetak godina.

"Ne mrzim, postoje dobri i loši ljudi. Ne možemo da generalizujemo da li je jedna dobra ili loša, postoje i loši i dobri ljudi svuda. Srbiju volim. Imam dosta srpskih prijatelja i živeo sam sa njima. Živeo sam dosta u stranim zemljama i bili smo u dobrim odnosima. Kao što sam rekao, možeš da nađeš dobre i loše ljude svuda - rekao je ovaj mladić.

Usledio je potom razgovor sa mladićem starijim od trideset godina, koji se takođe nije dao zbuniti pitanjem o mržnji između dva naroda.

"Volim svoju zemlju, ne mrzim nikoga. Srbi su naše komšije, nemam posebno mišljenje o njima", rekao je kratko.

foto: Youtube Printscreen, Slavictalks

Ne vole Bugare, Špance, Francuze...

A onda je naišao na tvrd orah, odnosno, mladića koji ne voli Francusku.

"Ne volim Francuze. Radim kao konobar i ne daju napojnice. Možda i Špance, oni imaju tradiciju da ne daju bakšiš. Mi smo Hrvati, mi smo drugačiji, mi uvek dajemo bakšiš", objasnio je ovaj mladić iz Hrvatske.

Zagrepčanin koji ne voli Bugare

Među zemljama koje nisu na spisku omiljenih, našli su se i naše komšije, Bugari.

- Ne volim Bugare. Ne znam zašto, ali imaju taj neki loš vajb. Imao sam ružno iskustvo, Možda samo nisam imao sreće sa njima. Svuda gde sam bio (pored Bugarske) imao sam lepo iskustvo", rekao je on.

Zagreb foto: Shutterstock

Prošlosti je mesto u prošlosti

Nešto dalje, stigao je i pozdrav za "druga Srpskog" iz Zagreba.

"Srbija? Šaljem veliku ljubav tim ljudima", rekao je ovaj momak. Misli jednog mladića privukli sui veliku pažnju. Naime, kada je francuski jutjuber i njemu postavio pitanje šta misli o Srbiji, odnosno, da li je mrzi, dobio je možda i najbolji odgovor.

"Ne mislim ništa. Mislim, ja nisam bio rođen u to vreme, ne tiče me se. Sve što se desilo u prošlosti, ostaje u prošlosti. ". rekao je tinejdžer.

A onda je usledio i odgovor koji je Francuz mogao da čuje u skoro pa svim balkanskim državama.

foto: Youtube Printscreen, Slavictalks

- Mrzim Ameriku. Oni daju ultimatume svim zemljama, napadaju sve zemlje, poslali su dve atomske bombe, Hirošima, Nagasaki, uništili su Indijanski narod, imperijalisti su", kratko je rekao stariji gospodin.

Osudili jutjubera zbog provociranja

U komentarima koji su nastupili, ljudi sa Balkana, bilo da su Srbi, Hrvati ili Bosanci, nisu štedeli jutjubera kada se radi o komentarima na račun njegovih provokacija.

"Tvoje pitanje je ljigavo. Guraš ljude da mrze Srbiju. Šta ti je?", Čemu pitanja o Srbiji? Šta da dobiješ lajkove na mir ili hejt.", "Zaista je uložio veliki napor da iskoristi mržnju između Srba i Hrvata. Ali Hrvati su uradili odličan posao! Pametano i elegantano. Glupi seljački kolonijalni način razmišljanja". Inače, ja sam Srbin.", "Zašto pokušavate da izazovete mržnju prema Srbiji, šta vam je?", bili su samo neki od komentara.

Kurir.rs/Blic/Youtube