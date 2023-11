"POSLE 18 GODINA BORBE, NAPOKON SMO USPELI" Neverovatna priča Dragane Krstić, koja nije odustajala uprkos OGROMNIM PROBLEMIMA

Dragana Krstić, iz udruženja "Šansa za roditeljstvo", gostovala je u emisiji "Puls Srbije" putem Viber poziva, da pruži podršku svim ljudima koji imaju problem sa sterilitetom, kao neko ko je, uprkos preprekama i sterilitetu, postao roditelj.

U Udruženju "Šansa za roditeljstvo", više od sedam godina pružaju podršku parovima koji se suočavaju sa izazovima steriliteta. Razumevanje problema, obrazovanje i podrška, kako emocionalna tako i psihološka, čine temelj njihove delatnosti.

- Put do roditeljstva može biti izuzetno izazovan. Edukacija je ključna jer nam pomaže da razumemo izazove s kojima se suočavamo i olakšava nam put ka ostvarivanju želje za detetom - istakla je Krstić na početku javljanja.

Statistike pokazuju da je problem steriliteta značajan u Srbiji, gde se procenjuje da oko 800.000 ljudi ima ovaj problem. Uprkos teškoćama, mnogi primeri ukazuju da upornost i podrška mogu dovesti do pobede. Jedan od primera je priča o borbi para koji su nakon gotovo dve decenije ostvarili svoju želju za detetom.

- Naš put nije bio lak. Borba s partnerom trajala je gotovo 18 godina dok smo dobili naše dete. Sada, dok prolazimo kroz proceduru usvajanja za drugo dete, vidimo da podrška i deljenje ličnih priča u udruženju daju nadu i snagu da se nastavi dalje - podelila je.

Ove nedelje obeležava se Evropska nedelja neplodnosti, naglašavajući važnost psihološke podrške i svesti o izazovima s kojima se suočavaju parovi koji teže roditeljstvu. Psihološka podrška je od suštinskog značaja tokom ovog puta, koji može trajati godinama.

- Biti podržan i razumevan od strane drugih ljudi koji su prošli kroz slične izazove, kao i podrška medicinskog osoblja, lekara i svih uključenih u lečenje, daju snagu da se nastavi dalje - dodaje ona.

Pitanja koja parovi postavljaju često su raznolika i obuhvataju sve aspekte putovanja ka roditeljstvu. Udruženje pruža podršku putem dugih poziva koji traju mesecima ili čak godinama, pružajući informacije o lečenju, izboru klinika, lekara i procedura.

- Primećujemo porast muškaraca koji se obraćaju za pomoć, što je izuzetno ohrabrujuće. To ukazuje na promenu percepcije i smanjenje tabua oko ovih tema, ali nema odustajanja ni posustajanja - istakla je odlučno Krstić.

Napori udruženja i angažovanje stručnjaka pomažu parovima da se nosi s ovim izazovima, ističući važnost podrške, obrazovanja i psihološke pritiske i ovu vrstu podrške tokom tako dugog i često teškog puta.

- Psihološka podrška je najbitnija jer je put i njegovo trajanje neizvestan. Nama treba podrška za to. Svi su hteli da skrenu pažnju na psihološku blokadu za sve one koji imaju problem sa sterilitetom i podrška je najvažnija, posebno moralna! Toliko ljudi na našem sajtu su dokaz da pomažemo svima da dođu do svog cilja - zaključila je .

