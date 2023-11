"I JEDNO I DRUGO JE SEBIČNA ODLUKA" Srbi otkrili razloge zbog kojih ne žele decu pa nastao haos: Volim svoje dete ali...

Mnoge osobe u nekom trenutku shvate da roditeljstvo prosto nije poziv za njih, zbog čega donesu odluku da svoj život provedu bez dece. A koji su razlozi za takvu ili suprotnu odluku objasnili su sami Srbi kada se oko ove teme pokrenula čitava rasprava na internetu.

Na društvenoj mreži Redit, neimenovanu Srpkinju interesovalo je kako oni koji imaju decu gledaju na osobe koje su odlučile da ne žele biti roditelji. Kakvo mišljenje imaju o njima, i da li ga imaju. Svojim pitanjem pokrenula je lavinu komentara.

"Je l' želite da imate decu? Kakvo mišljenje imate o ljudima koji nemaju decu?", pitala je ona.

foto: Printscreen/Reddit

Nije mnogo prošlo, ispod njene objave bilo je preko stotinu komentara roditelja i onih koji to ne žele postati, a javili su se i oni koji su u nekom trenutku svog života promenili mišljenje u vezi ove teme. Kako na jedan, tako i na drugi način.

"Kakvo mišljenje imam o ljudima koji nemaju decu? Delim ih u dve kategorije: One normalne i one što svaki čas pitaju ovo pitanje da bi potvrdili svoj stav. Zašto bih uopšte imao neko mišljenje o tome? Zašto bih se bavio time? Ja imam decu i meni je super, ko ne želi - ne mora - i njemu je super", "Potpuno isto kao o ljudima koji ne vole masline ili kajmak. Brate tvoja stvar", bili su samo neki od komentara onih koji nisu videli zašto bi se iko bavio tuđim odlukama.

Za njima, javili su se i oni, koji su postali roditelji, a koji, kako kažu, misle da više ne žele da prolaze kroz isto ili da su poranili sa tom ulogom.

"Imam bebu od tri meseca i to bi bilo to što se mene tiče. Ne pada mi na pamet opet ovo da radim, mada ljudi već sad forsiraju priču drugog deteta. Što se tiče ljudi koji ne zele decu - legitimna i validna odluka", "Volela bih da sam sačekala još nekoliko godina, jer kad si žensko, mnogo je teže napredovati na poslu nakon što rodiš decu", "Volim svoje dete najviše na svetu, ali otkad ga imam, osećam se kao da je ceo moj identitet vezan za nju i ništa drugo", pisale su neke majke.

"Ne želim tu odgovornost"

A onda su oni koji su imali "ne" kao odgovor, objasnili zašto ne žele decu.

"Trenutno je odgovor ne, ali nikad se ne zna. Ne želim tu odgovornost trenutno, a ni bar još 15-ak godina (ja 24). Takođe imam ogroman strah da mi se dete rodi teško bolesno. Ovo je jako loše što ću reći ali mislim da je to jedna od najgorih sudbina na svetu. Čak šta, mislim da ako ikad budem želeo da imam decu, usvojiću neko odbačeno novorođenče pre nego sto ću imati svoje", napisao je jedan muškarac.

Bilo je i onih koji decu ne žele iz razloga što su svesni da neće biti dobri roditelji.

"Mnogo teško pitanje... Ne toliko zbog ekonomskog stanja, koliko zbog psihičkog. Odrastao sam skromno i tako želim da podižem decu. Psihičko stanje je već mnogo, mnogo veći problem. Nisam psihički dobro i ne mislim da bi bio dobar roditelj. Onaj fazon, ne mogu da se izborim za sebe, od životnih izazova se sklupčam u položaj fetusa i dobijem napad panike. Cenim da nisam sposoban da budem roditelj i da se se 24/7/365 borim za jedno malo i bespomoćno biće koje zavisi od mene", stoji u njegovom komentaru.

"I jedno i drugo je sebična odluka"

Za njim, javio se još jedan Srbin, koji je tvrdio da mu je jezivo da neko smatra da ima snage da se stara o detetu.

"Ja ne kapiram zašto neko želi decu. Voleo bih da ih želim, jer to zvuči prirodno i normalno i kao da daje neki veći smisao životu. Ali nekako, postoji toliko stvari koje želim da radim i toliko malo vremena. Deluje mi kao da je i jedno i drugo sebična odluka. Nemanje dece, da bi imao više vremena za sebe, a imanje, da bi dao životu više smisla. Ali prva odluka makar ne kanali nikog drugog. Ko pita to dete da li želi da bude rođeno u svetu kom se povećava nestašica vode, u zemlji gde udišeš katran i gde može neko da ubije kolima i ne odgovara. Ne osuđujem nikoga, samo ne razumem. Voleo bih da mi neko objasni. Koliko umemo da se staramo o sebi? Pušimo, pijemo, svađamo se... Odakle ljudima sigurnost da umeju da se staraju o deci?"

Među muškarcima, bilo je i žena, a jedna je priznala da nikada nije zažalila što je donela odluku da ne rađa.

"Ne. Imam 43 godine i nikada nisam zažalila što sam donela takvu odluku. U Srbiji se podrazumeva da moraš da imaš decu i da si sebičan ako ih ne želiš. Meni je super sa mojim suprugom bez dece i ništa ne bih menjala", priznala je ona.

foto: Petar Aleksić

"Brutalan je osećaj biti roditelj"

Naravno, među ovim komentarima bilo je i onih koji su roditelji i koji u svojoj ulozi uživaju.

"Imam 30 godina i dva sina, stariji ima dve godine već, ali žena je bila zagovornik toga da počnemo da radimo na tome, a ja sam bio u fazonu 'ajde još par godina, da proputujemo malo, iživimo se još a i da se izborimo za bolji ekonomski status'. Bila je u pravu, ove stvari koje se tiču napretka su se desile usput u hodu i deca me nisu sprečila napredujem u poslu, šta više, imam veći motiv nego ikada od kada ih imamo, kockice se sklapaju same, samo treba biti strpljiv i istrajan. I da, brutalan je osećaj biti roditelj jer sve, barem za mene, ima mnogo veći smisao",priznao je on.

"Roditeljstvo oplemeni čoveka"

A onda je i jedna samohrana majka priznala da joj je najbolja odluka bila upravo da rodi dete.

"Bila sam ubeđena da neću imati decu, kao nisam ja 'tip majke'. Ali najbolja odluka u životu mi je bila da rodim dete. Od početka sam bila samohrana majka, u stranom svetu i bez pomoći tipa otac deteta, babe, dede itd. Tako da je to bila prava avantura za oboje.

Ajde što zaista oplemeni čoveka, nego meni je roditeljstvo pomoglo da se trgnem, da pozavršavam sve na vreme, nateralo me je da se borim za sebe jer sam morala da obezbedim detetu sve što je potrebno.

Dobila sam motiv koji pre nisam imala. Nisam više dozvoljavala nikome da me gazi, suprotstavljala sam se i išla napred. Nekako, kao da mi je bilo potrebno da budem odgovorna za nekog da bih konačno postala odgovorna za sebe, onako na pravi način.

Najveći napredak ostvarila sam uz dete, u obrazovanju, u poslu, plus sam upoznala sebe na drugi način, ispitala svoje granice. Potpuno sam promenila odnos prema ljudima - počela sam da imam razumevanja tamo gde ga pre nije bilo i obrnuto. Možda najvažnije, kad sam dobila dete za mene više nije bilo prepreke da ostvarim bilo šta, samo da njemu bude dobro...", priznala je ona.

(Kurir.rs/Blic)