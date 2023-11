MAJKA U ŠOKU ZBOG CEHA ZA ODLAZAK 2 DETETA U BIOSKOP, OBJAVILA I RAČUN! Mreže gore: Neverovatno koja pljačka i to uz popust (FOTO)

Jedan od načina da se provede slobodno vreme, posebno tokom kišnih dana, jeste i odlazak u bioskop, ali je to postalo pravi luksuz, posebno za roditelje sa decom!

Jednu majku je subotnji odlazak u bioskop i to sa popustom na cenu karata koštao čak 2.320 dinara!

- Odvela sam decu u bioskop. Na karte sam imala popust i ovoliko košta, "sirotinjska" zabava za dva klinca - napisala je jedna korisnica Tvitera i priložila i fotografiju fiskalnog računa.

Dve karte za decu su je koštale 1.320 dinara, jedna kutija kokice plaćena je 420 dinara, dok su dva soka koštala 580 dinara.

foto: Printscreen Tviter

Mnogi korisnici su se pitali koliki račun bi bio da nije imala popust na karte.

- Neverovatno koja pljačka u bioskopima - navodi se u jednom od komentara.

Ima i onih koji smatraju da bioskop nije skup.

- Odvela si decu u bioskop, ne u park. Ne možete da očekujete da u bioskopu piće platite kao u prodavnici, kad je isti taj sok u kafićima i skuplji. Ako vam je skupo, mogu film da gledaju i kući, ne košta ništa - napisala je jedna korisnica.

Inače, cena pojedinačne karte radnim danima je, u zavisnosti od tehnologije prikazivanja, od 530 do 1.160 dinara, a vikendom od 590 do 1.220. Na sve to treba dodati grickalice i piće. Tako da jedan odlazak u bioskop četvoročlanu porodicu može koštati i 60 evra.

