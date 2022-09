ŠOK CENE U BIOSKOPU: Porodicu jedan film košta čak 60 EVRA, roditelji počeli da švercuju kokice i sokiće!

Cena pojedinačne karte radnim danima je, u zavisnosti od tehnologije prikazivanja, od 530 do 1.160 dinara, a vikendom od 590 do 1.220. Na sve to treba dodati grickalice i piće.

Jedan od načina da se provede slobodno vreme jeste odlazak u bioskop. Ali to je sada postalo čist luksuz, jer je za četvoročlanu porodicu potrebno oko 60 evra, sve u zavisnosti od vrste filma, vremena projekcije, tehnologije prikazivanja, ali i onoga što se još kupi osim ulaznica kako bi se u potpunosti uživalo u projekciji.

Jesu današnje sale moderno opremljene, sedišta su udobna, zvuk fantastičan, ali mnogi roditelji će se teško odlučiti da izdvoje toliki novac. Može i kod kuće da se gleda na televizoru, logika je koja će neretko da preovlada... Tačno, ali bioskop je ipak bioskop. I, nažalost, nenormalno je skup.

Grickalice, sokovi Cene Naćosi 450-520 Kokice 390 Točeno piće (koka-kola, fanta, sprajt) 0,5 l 270 Točeno piće (koka-kola, fanta, sprajt) 0,75 l 330 Šveps 0,5 l 270 Voda 0,5 l 170 Voda 0,75 l 220 Gazirana voda 0,5 l 170 Ledeni čaj 0,5 l 270 Pivo 0,5 l 290 Kinder čokolada 50 g 170 Medeno srce 150 g 220 Bananice 125 g 170 Čoko smoki 170 Plazma kocka 320 * cene izražene u dinarima

Mesto koje bi trebalo da služi zabavi i da opusti ljude od svakodnevnog stresa postalo je mesto koje traži da se ljudi dobro presaberu pre nego što odluče da odu tamo...

Ukoliko želite da pogledate film koji je u 2D projekciji od ponedeljka do petka, cena karte je 530 dinara, a ako se pak odlučite za vikend, platićete 590 dinara po ulaznici. Ako se tokom radnih dana odlučite za kvalitetniju 3D projekciju, kartu ćete platiti 660 dinara, a za isti film vikendom čak 720 dinara.

Cene projekcija 2D projekcije radnim danima (osim utorkom) 530* utorkom 420 vikendom 590 3D projekcije radnim danima (osim utorkom) 660 utorkom 550 vikendom 720 4D radnim danima 930-1.160** vikendom 990-1.220** * cene izražene u dinarima ** u zavisnosti od filma

U Srbiji postoje i 4D sale, koje nude još veće zadovoljstvo ljubiteljima sedme umetnosti, ali ono košta, pa radnim danima cena ulaznice varira od 930 do 1.160, odnosno vikendom od 960 do 1.220 dinara.

Roditelji počeli da švercuju Zbog paprenih cena, roditelji se dovijaju i švercuju hranu i piće. Nije redak slučaj da u bioskopima vidimo da roditelji grickalice, kifle i sendviče stave u dečiji ranac i tako ih prošvercuju u salu, a sve to zbog neprihatljivih cena.

Odlazak u bioskop nekako tradicionalno podrazumeva kokice, a one su 390 dinara, dok za naćose treba izdvojiti 520 dinara! A pošto se od kokica ožedni, u salu morate poneti i vodu, a flašicu od 0,5 l platićete 150 dinara. Da, unošenje svoje hrane i pića je zabranjeno.

Dragana Soćanin iz udruženja Roditelj za Kurir kaže da je činjenica da je sve poskupelo, te da ne čudi ni što je odlazak u bioskop toliko skup: - Pre nekoliko godina postala je aktuelna proslava dečjih rođendana u bioskopima. Dešava se da većina dece nikad i nije bila u bioskopu dok ne ode na taj rođendan. Kulturno-umetnički događaji i programi nisu svima lako dostupni, jer su cene papreno visoke.

Kurir.rs/ Iva Ogarević

