ŠOK U SRPSKIM ŠKOLAMA! Deca napravila biznis s flašicom energetskog pića za kojim vlada histerija: GUTLJAJ 100 din, MIRISANJE 50!

Mnoga deca čiji su roditelji dobrostojeći kupuju skupo energetsko piće, po ceni od 1.000 dinara za pola litra, za kojim vlada sveopšta histerija jer su ga lansirali i promovisali svetski poznati jutjuberi Logan Pol i KSI, pa po školama učenicima koji nemaju toliko novca naplaćuju gutljaj 100 dinara, mirisanje 50, a fotkanje s flašicom do 200!

Čak se i neki roditelji trude da kupuju deci to piće kako bi bili "in". Umesto toga, pametnije bi im bilo da pročitaju sadržaj proizvoda, jer bi saznali da nije namenjen mlađima od 18 godina, kao i da je količina kofeina u jednoj flašici jednaka kao da se odjednom popiju šest konzervi koka-kole i dve šoljice kafe!

- U školi ga prodaju u manjim količinima ili na gutljaj, jer nisu sva deca u mogućnosti da daju 1.000 dinara. Čak daju i popust da se proba i pomiriše - to košta 130 dinara - objasnili su detalje ovog bizarnog trenda neki roditelji za Kurir.

foto: Shutterstock

Činjenice Posledice konzumacije - aritmija - glavobolja - vrtoglavica - neurološki problemi - alergijske reakcije na koži - malaksalost - moždani udar - smrt

Deca su ovaj sramotni vid svojevrsnog iživljavanja kroz "biznis" videla na Tiktoku, a njihovi vršnjaci iz Hrvatske su gutljaj pića naplaćivali 50 centi. U nekim školama su u toj susednoj nam državi energetska pića potpuno zabranjena u škola, dok je ovaj napitak u Crnoj Gori zabranjen privremeno, dok se ne ispita u laboratoriji.

foto: Profimedia

Činjenice Sastav energetskih napitaka - kofein - ženšen - gvarana - taurin - šećer - B vitamini

Zorica Mršević foto: Kurir Televizija

Profesorka fenomenologije nasilja dr Zorica Mršević ističe da je to što rade deca strašno.

- Strašno je čega se neće sve dosetiti. Generalno su energetska pića pogubna, tu ima previše šećera, kofeina, i to vas "podigne". Deca prirodno imaju viši energetski nivo, s tim pićima postaju hiperaktivna i prave stvari koje su opasne po život i zdravlje. Gube razum za oprezno ponašanje. Uvek je nemati nešto izvor težnje, bile to patike, ranac, između ostalog i ovo piće, pa će neko pribeći krađi ili slikanju s bocom koju nije mogao da kupi. Samim tim što je stvorena atmosfera da je to "in", to je već za decu izazovno.

Milorad Antić To mora da se sankcioniše Milorad Antić, predsednik Foruma srednjih stručnih škola, naglašava da kao društvo moramo da se probudimo i da radimo s decom: - Poražavajuće je to što oni koji imaju novca prodaju na gutljaj deci koja nemaju, zarađuju na siromašnijem učeniku, to znači da su pale moralne vrednosti. Sa druge strane, jedan uzme pare, a drugi plati gutljaj ili se slika s flašom da bi se hvalio. Svaki učenik želi da se iskaže u društvu, ali ovo je iskazivanje na pogrešnim stvarima. Umesto da se iskazuju kroz znanje, primereno vladanje... Predlog je da se takve stvari kažnjavaju, to mora da se sankcionište i da se zovu roditelji. Milorad Antić foto: Kurir tv

Naglašava da je neophodna saradnja između dece, roditelja i škola:

- Potrebno je da ih roditelji upozoravaju, ovo bi trebalo da bude i tema roditeljskih sastanaka, ali time treba da se pozabavi i savet roditelja i školski odbor!

ČINJENICE - Evropska agencija za bezbednost hrane upozorila je da 68 odsto adolescenata između 10 i 18 godina konzumira energetske napitke - Upozoreno je i da 18 odsto dece mlađe od 10 godina konzumira energetske napitke - Uprkos ovim upozorenjima, nijedna evropska zemlja, osim Litvanije i Letonije, nije ograničila upotrebu ovih proizvoda

Kurir.rs/ Mina Branković