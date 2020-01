SKANDAL U OŠ SVETI SAVA U NOVOJ PAZOVI: Osnovcima iz automata prodaju kafu i energetska pića RODITELJI BESNI I OGORČENI!

Učenicima OŠ „Sveti Sava“ iz Nove Pazove u školskom holu postavljen je automat u kom mogu da kupe kafu, energetska pića, čaj, slatkiše i grickalice! Sve ovo je škola, koja bi trebalo da vodi računa o zdravlju i razvoju dece, dala osnovcima na izvol‘te, tako da sama škola opasno ugrožava mališane, i to po paprenim cenama. Jena čokoladna bananica košta četiri puta skuplje nego u prodavnici - čak 50 dinara!

Roditelji, bake i deke, čija deca idu u ovu školu, ogorčeni su zbog toga što se mališanima nudi nešto toliko nezdravo, a uz to i skupo, što mogu i kafu da piju na odmoru, a kako su nam neki od njih rekli, zbog ovog skandala žaliće se direktoru, jer ih za mišljenje o postavljanju spornog aparata niko nije ni pitao.

- Moj sin je šesti razred i rekao mi je za taj aparat pre neki dan. Razočaran je, kaže aparat guta lovu i ne vraća kusur. Kad mi je rekao koliko košta bananica, pomislila sam da me laže. Pa je l‘ to neka specijalna bananica pa košta toliko? Meni se kao roditelju to ne sviđa, posebno prodaja tih energetskih napitaka. Ne dopada mi se ni što nas škola o tome nije obavestila, ja ću se žaliti i tražiti da se to skloni - ispričala je za Kurir Miroslava Bokić, koja nije želela da se slika, i dodala:

- Kaže mi sin da sad sve devojčice piju kafu. Klincima je to zanimljivo i izvlačiće im novac tako.

Veljko Đogo, čije unuke pohađaju ovu školu, smatra da je strašno to što deci prodaju kafu i energetska pića.

- To nije ni zdravo, a ni ne valja finansijski. To su deca, osnovna škola, ajde da je fakultet. Šta je sledeće, marihuana? Svašta se radi i ko zna ko je to tu postavio, verovatno je neki privatni biznis u pitanju - ispričao je Đogo.

Sagovornici Kurira pitaju šta je u glavama nadležnih u školi ako se uzme u obzir da ponuđeni artikli direktno ugrožavaju zdravlje učenika - doprinose razvoju gojaznosti, dijabetesa, psihičke zavisnosti...

Nutricionista Branka Mirković kaže da bi roditelji trebalo da se organizuju i preko svojih predstavnika u savetu roditelja traže odgovornost direktora. - Prvo pitanje koje mi se nameće jeste ko je dobio pare da se taj automat stavi u hol školi. Godinama traje kampanja da se udalje svi prodavci brze, nezdrave hrane koji posluju blizu škola kako bi se zaštitilo zdravlje dece. Ovde škola sama nudi kafu, čaj, energetske napitke pune šećera, kofeina i leka taurina, koji spada u antidepresive. Uz to i grickalice i slatkiše! Teško je da se poveruje u to! Pa sve što sam nabrojala direktno ugrožava zdravlje dece izazivajući gojaznost, dijabetes tipa 2, psihičku zavisnost... - navela je ona i savetovala roditelje da hitno reaguju.

Direktor Strahinja Blagojević nije razgovarao s Kurirom jer je, kako su nam rekli u školi, zauzet sastancima.

Efektiva: Neovlašćeno snimaju decu! Organizacija potrošača Efektiva priložila je i fotografije automata. - Možda bi trebalo razmisliti i o cigaretama ili da škola pokrene peticiju za legalizaciju makar marihuane! Sve to (neovlašćeno) snimaju kamere privatne firme koja je aparate postavila - naveli su iz Efektive, čiji je predsednik Dejan Gavrilović rekao za Kurir da su uputili zahtev direktoru škole da se utvrde odgovorni, ali da oni još nisu stigli: - Postavljanjem automata omogućilo se njegovom vlasniku da lepo zaradi. S druge strane, sasvim je logično očekivati da se u školi propagira zdrav način života i ishrane.

Kurir / M. Branković - R. Briza

