DRAGAN J. VUČIĆEVIĆ PRVI PUT SE OGLASIO O DETALJIMA SAOBRAĆAJNE NESREĆE KOJU JE IZAZVAO: Kriv sam, snosiću svu odgovornost

Dragan J. Vučićević večeras se prvi put oglasio se prvi put nakon saobraćajne nesreće u kojoj je kolima udario devojku. Kako kaže, njegova obaveza je da obavesti javnost o svemu što se desilo.

- Ja sam izazvao saobraćajnu nesreću u Žarkovu, kolima sam udario devojku S.A. (36). Celu noć razmišljam o tome što se desilo, na dve sekunde sekunde sam pomerio pogled sa puta kako bi promenio radio stanicu i onda se desilo šta se desilo za šta nema opravdanja. Odmah sam izašao i pružio prvu pomoć, dobro je što je taj pešački prelaz bio pokriven kamerama. Na nekim mrziteljskim medijima se širi kako nisam hteo da pomognem i kako sam vikao na ljude, što nije tačno. Odmah sam pozvao policiju i hitnu pomoć, rekli su mi da ne smem da pomeram devojku u slučaju da ima povrede kičme - istakao je glavni urednik Informera.

"Nisam vikao"

Rekao je da je devojku pokrio jaknom, a neko iz obližnje pekare joj je doneo ćebe.

- Hitna pomoć je brzo stigla i imobilisala devojku, bio sam sve vreme pored nje i plašio sam se da ne zaspi. Policajci su sa nadzorne kamere skinuli snimak na kome se vidi kako je nastao udes. U gradu je bila velika gužva zato sam išao preko Banovog brda. Hvala bogu što sam sporo vozio, a ispostavilo se da je devojka lakše povređena. Bio sam sinoć i jutros sa njom, ima hematom na jednoj nozi. Lažu da sam vikao, ako treba testiraću se i na drogu - navodi.

Naglašava da je velika laž da joj nije ukazao pomoć i da je vikao.

- Odmah sam izašao i pomogao. Alkotestiran sam i negativan je, čim zapisnik bude dostupan objaviću ga. Njoj i njenoj porodici se duboko izvinjavam, snosiću svu odgovornost. Prvo što sam pomislio je da se to desilo mojoj ćerki. Policija me je pitala da li preuzimam krivicu, ja sam je priznao jer jesam kriv. Čuo sam da će biti pokrenuta krivična prijava protiv mene - istakao je.

Osvrnuo se i na pojedine medijske naslove.

- Nisam vikao, slagali su. Trideset godina vozim i ovo mi se zaista nikada nije dogodilo. Ne drogiram se i nisam bio na bilo kakvim supstancama, a ako bilo ko insistira da se testiram ja ću to uraditi iako ne znam ni kako se taj test radi jer nikada nisam dolazio u kontakt sa tim. Rekli su mi da tragovi droga ostaju u organizmu od nedelju do mesec dana i eto ići ću da se testiram, ako neko to insistira.

"Objaviću zapisnik sa uviđaja uz zaštitu privatnosti oštećene"

Dragan J. Vučićević kaže i da je pitao advokata i da ima pravo da objavi zapisnik sa uviđaja uz zaštitu privatnosti oštećene naravno.

- Ovo je poruka meni da više vodim računa o životu, a ne samo o poslu. Najstariji sin me je pitao zašto vozim sam kada u firmi imam vozače, nisam znao šta da mu kažem verovatno samo nisam na to navikao. Povređena devojka je žrtva i ja sam zaista kriv, juče sam joj rekao da iako je 14 godina mlađa od mene može da računa da ću na nju gledati kao na svoju ćerku. Smatram svojom doživotnom obavezom da pomognem njoj i njenoj porodici, devojka ima dve sestre i majku, a bez oca je ostala ove godine. Razmišljam samo o jednoj stvari, a to je, ne daj Bože, da sam naleteo na dete ili stariju osobu jer bi za jedan sekund uništio nečiji život. Apelujem na ljude da ne voze kada su umorni, jer je zaista najskuplji taksi zapravo najjeftiniji prevoz - ističe on i dodaje:

- Ljudi koji me poznaju decenijama zaista znaju da ne koristim nikakve supstance, priznajem da volim da popijem ponekad ali to sinoć nisam radio. Ovo radim da demantujem laži pojedinih da sam vikao, dobro je što nadležni znaju da mi nijedne sekunde nije palo na pamet da bežim sa lica mesta. Kada sam kleknuo pored devojke pitao sam je kako je, uhvatila me je za ruku i rekla da ne oseća noge. Međutim hvala Bogu bilo je samo lakših povreda - zaključio je.

