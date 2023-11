OVO SU NAJVEĆE ZABLUDE O ŽIVOTU U NEMAČKOJ I NEMCIMA: Nevena podelila iskustvo: Ovde živim 7 godina, NAJVEĆE RAZLIKE NAS I NJIH

Kada pomislite na Nemce, prvo što većini padne na pamet jeste to da su oni isprogramirani, metodični, da su vredni i da samo rade, a slabo uživaju, da su hladni, nedruželjubivi.

Nevena Piperin se pre sedam godina skrasila u prestonici Nemačke gde radi kao kouč za mame u preseljenju. Ona otkriva da li su tačne naše predrasude o Nemcima i kako se zaista živi u zemlji koja je mnogim Srbima san.

Nevena objašnjava da li je to zaista tako.

„Stereotipi postoje kao neka smernica, međutim, danas pametan čovek neće da im veruje. Ja najviše volim da pričam iz ličnog iskustva. Neki Nemci su druželjubivi, neki nisu. Nema sad nekog pravila. Svakako nisu temperamentni kao mi, ali to ne znači da su hladni. Jednostavno, ne izražavaju svoje emocije tako kao mi“, priča Nevena, koja je pre desetak godina iz rodnog Surčina sa diplomom andragogije pošla put Moskve, a četiri godine kasnije otišla u Berlinu.

U međuvremenu je Nemce prilično upoznala, pa otkriva da li je tačno da sve više Nemaca odlazi da radi u inostranstvu, a da se na takozvanim blue collar poslovima, koji su uglavnom fizički, sad mahom zapošljavaju migranti.

Sa troje dece napustila Srbiju: Pravilo mama u Holandiji koje mi je najteže palo

„U Nemačkoj, u zavisnosti od regije, situacija sa zapošljavanjem je drugačija. Na vodećim pozicijama su svakako većinom Nemci. Na ostalim pozicijama negde ima više Nemaca, negde više imigranata. Ima i među njima neradnika“, priča Nevena.

Ona izdvaja i jednu zanimljivost – da ipak postoje zemlje iz snova u koje Nemci beže, kao što je to za mnoge ljude odavde Nemačka.

„Ono što je meni bilo zabavno jeste da Nemac odlazi u Švajcarsku da radi i vrlo često uzima njihov pasoš. Za nas je Nemac vrh sistema i uređenosti, ali očigledno i od toga ima još nivo iznad.“

Otkriva i da li je tačno da Nemci samo rade, a slabo uživaju.

„U slobodno vreme Nemci idu van grada u prirodu, u spa centre. Najobičniji vikend za Nemca izgleda ovako – subota: kupovina za celu nedelju, nedelja: ručak u restoranu sa širom porodicom.“

Nevena kaže i da Nemci odmore rado provode u Španiji, na Kanarskim ostrvima, u Hrvatskoj, gde i kupuju nekretnine.

„Nemac je vrlo organizovan što se tiče novca. Štedeti je vrlo važan deo kulture, ali ima suštinski različito značenje nego kod nas. Oni uče da štede odmalena da bi investirali, a mi da bismo imali novac za ne daj bože. Velike su razlike među nama, ali nisu nepremostive. I mnogo čovek može da nauči od nove kulture.“

foto: Shutterstock

I uprkos tim razlikama, kako kaže, Berlin je vrlo sličan Beogradu, pre svega, po alternativnoj kulturnoj sceni koja je fantastična.

Jezik preduslov za sve

„Velike mogućnosti se pružaju svakome ko je voljan da radi na sebi. Naravno, bez jezika – ništa. Engleski jeste svuda prihvaćen, ali ako želite ovde da se pronađete i shvatite kako to Nemac diše, važno je da učite jezik. To je portal za ovaj novi svet. Mnogi naši ljudi kažu – ružan jezik. Ne prihvatam te vrste izgovora jer nije stvar u lepoti, nego u funkcionalnosti“, priča Nevena, koja je u prvih godinu i po dana u Berlinu stigla do C1 nivoa nemačkog i uz to govori još tri jezika.

I taj Berlin je vremenom postao Nevenina mirna luka u kojoj ostvaruje svoj pun potencijal. Priznaje pak da joj ponešto nedostaje.

„Svakako bih poželela više sunca, ali nije ni ovako strašno. Vazduh je fantastično čist, ljudi ne puše, osmehuju se. Možda im i niste simpatični, ali vam to neće pokazati jer znaju svoja i vaša prava. Naši ljudi bi rekli – licemeri. Meni prijaju“, kaže ona.

I mada je tamo pronašla ono što želi, u Srbiju dolazi svake godine, makar jednom.

(Kurir.rs / Zadovoljna.rs)