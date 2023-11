BALKAN U RIZIKU OD ZEMLJOTRESA JAČINE 7 STEPENI PO RIHTERU?! Holandski seizmolog za Kurir: Najugroženije tačke u ove dve zemlje

Najkontroverzniji holandski seizmolog za koga se prićalo da je predvideo zemljotres u Turskoj početkom ove godine, nije omiljen u svetu naučnih krugova jer primenjuje potpuno drugačije metode.

On uz pomoć položaja planeta predviđa zemljotrese širom sveta. Frank Hugerbits radi za Geometrijski pregled Solarnog sistema takozvani SS Geos koji barem jednom nedeljno izbacuje uzveštaje o potencijalnim potresima širom sveta.

Novinar Kurir TV Saša Dobrijević stupio je u kontakt sa Hugerbitsom i uradio ekskluzivni intervju za jutarnji program Redakcija.

Vaša metoda za predviđanje zemljotresa je potpuno neuobičajena, kako ste uspeli da povežete položaj planeta sa zemljotresima? To je vrlo zanimljivo.

- Ove informacije može svako da proveri na našem vebsajtu, ali želim da pojasnim malo. U junu 2014. godine, dogodila se seizmička aktivnost i šest velikih zemljotresa, od kojih je jedan dostigao 7.9 stepeni po Rihteru. Potresi su trajali osam sati. Zapitao sam se otkuda odjednom ta seizmička aktivnost. To me nateralo da pogledam položaj planeta po prvi put. Bio sam iznenađen, jer sam u simulacionom softveru solarnog Sistema, video da su tri planete u konjukciji, da su jako blizu. Tada sam se zapitao, da li je to samo slučajnost ili je ta pojava povezana sa zemljotresima? Počeo sam da istražujem sve jače zemljotrese od 1960. Godine. Bio sam šokiran, jer su svi veći zemljotresi dogodili kada I zbližavanje tri planete našeg solarnog Sistema. Zatim sam napravio statistiku kako bih to dokazao. Sada nema sumnje da je ovo tačno I dokazano - kaže Frank Hugerbits, seizmolog, istraživač I programer softvera SSGEOS.

Šta možemo da očekujemo na planeti u narednih nekoliko meseci kada je vaše predviđanje zemljotresa u pitanju?

- Obično ne gledam toliko unapred, uglavnom je to devet dana unapred, jer mi to omogućava da uradim detaljne analize I da emitujem izveštaj u video formatu. To oduzima mnogo vremena. Mogu da pogledam kritične lokacije u novembru, ali mnogo toga zavisi šta se dešavalo pre tog vremena. Ako nije bilo veće seizmičke aktivnosti, onda mogu da napravim bolje procene kada I gde bi mogao da se dogodi zemljotres u novembru, tako da nema uvek smisla predviđati ovom metodom zemljotrese toliko unapred.

Da li postoji opasnost za Balkansko poluostrvo? Postoji studija koja govori da su neka područja Balkana rizična.

- Zapravo postoji mogućnost. Imali smo zemljotrese u Turskoj u februaru I sada vidimo seizmičke aktivnosti severno od te oblasti pogotovo u Rumuniji. Pretpostavljam da na Balkanu može da bude zemljotres od 6 stepeni Rihtera u jednom trenutku, možda čak I do sedam stepeni. Obično su to lokacije u Rumuniji u Bugarskoj, ali se to ne dešava toliko često. Postoji mogućnost da se zemljotres te jačine uskoro dogodi u Rumuniji. Jedan takav je zabeležen 1940. godinei to 7.8 stepeni po Rihterovoj skali. Što se tiče ostatka Balkana, moguće je da se dogode potresi magnitude 6 stepeni Rihtera, ali se nadamo da ćemo naći indikacije, pogotovo za takva podrhtavanja tla pre nego što se dogode.

