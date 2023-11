"KADA SAM ČUO DA ĆE HRVATSKA PREDSEDAVATI, NISAM MOGAO DA VERUJEM" Štrbac o paradoksu Holokausta: Opet sve lome preko leđa Srba

Predstavnici Muzeja žrtava genocida učestvuju u redovnom godišnjem zasedanju Međunarodne alijanse za sećanje na Holokaust kojoj prisustvuje 120 državnih zvaničnika i stručnjaka iz 35 država, a koje se od 27. do 30. novembra održava u Zagrebu.

Hrvatska je na skupu predstavila inovacije koje planira u okviru jasenovačkog Spomen-kompleksa. O ovoj temi razgovarali su voditelji emisije "Puls Srbije" sa Stefanom Radojkovićem, istoričarem i Savom Štrpcem, predsednikom dokumentaciono-informacionog centra Veritas.

Radojković je podsetio na genocid nad Srbima i Romima i istakao da je bitno da međunarodna zajednica vidi pomake u tome i da se raspravlja o pritisku na Republiku Hrvatsku da posveti dužnu pažnju stradalim žrtvama iz vremena NDH.

Štrbac je takođe dao svoj uvid u zasedanje Međunarodne alijanse za sećanje na Holokaust.

- Ova organizacija u ovom formatu deluje još od 1998. godine. Hrvatska je članica asocijacije od 2005, a Srbija od 2011. godine. Sve su to članice iz onog Varšavskog saveza. Kad sam čuo da će HRVATSKA PREDSEDAVATI OVIM SAVEZOM, rekao sam da je to PARADOKSALNO! Znam šta je urađeno Srbima, najpre, pa onda Romima, kako sada da Hrvatska vrši istorijsku reviziju, rehabilituje ustaštvo, i da oni predsedavaju!? Tražio sam to ko je predložio Hrvatsku? - pita se Štrbac.

Njemu je posebno interesantno bilo da se predsedavajući bira koncenzusom, što znači da je i Srbija za to glasala.

- Hrvatska je mudra, mudrija nego Srbija, kada treba da se dodvorava Međunarodnoj zajednici. Recimo, Plenković je za svoju savetnicu imenovao Saru Lustig, a ona je ćerka Branka Lustiga, Jevrejina koji je prošao Holokaust, producent Spilbergovog filma Šindlerova lista, gde ćeš praktičnije! Ona je ovde njihov predstavnih, to lepo zvuči, malo se predstavlja u lepšem svetlu nego što jeste! - rekao je Štrbac.

- Ogromne novčane kazne su istaknute za veličanje ustaštva, a posle donošenja tog zakona znao sam: Ovo će se opet lomiti preko leđa Srba! Prave reviziju istorije, posebno Drugog Svetskog rata, pa i devedesetih, rehabilituju ustaštvo - istakao je Štrbac.

Radojković se prisetio kako su Hrvati pokušali da isprave genocid i nisu priznavali da su Srbi stradal i da ga i dalje ne označavaju kao genocid, nego kao "odgovor na ustanak Srba".

- Oni sve stvari izbegavaju. Zašto su Kozaračka deca završila bez roditelja? Oni su tu decu "spašavali". Drugim rečima, ne sme da se označi da se stradanje Srba desilo u Jasenovcu, najkonzervativnije procene je da su Srbi i srpske žrtve najveće u Jasenovcu, a njihova politika danas ne dozvoljava da se to nazove genocidom. Nije slučajno Lustig izabrana, Ivo Golsteg je ipak, neko ko je kritičan prema današnjim politikama Hrvatske, i zato on nije mogao da bude na predsedavanju - istakao je Radojković.

