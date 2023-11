PONOS SRBIJE: TRI VERE - JEDNA VOJSKA! Kurir TV okupio sveštenika, kapelana i imama u studiju: Mi smo svi SINOVI OVE ZEMLJE

Vojni sveštenici i verska služba prvi put se pominju u prvoj polovini 19. veka i neprekidno su prisutni u vojsci do polovine 20. veka. Vojni sveštenici imali su status državnih činovnika sa prinadležnostima identičnim onima koje su imali oficiri.

Posebna pažnja se poklanjala izučavanju veronauke, koja je bila obavezna za sve vojnike i pitomce niže Vojne akademije.

Nakon prekida ove prakse verska služba ponovo je vraćena pre 10 godina i do danas neprekidno postoji u sastavu Vojske Srbije. U emisiji "Puls Srbije" voditelji su ugostili predstavnike sve tri vere, koji služe u našoj vojsci i to su: glavni vojni kapetan Vojske Srbije, potpukovnik Goran Avramov, glavni vojni imam, potpukovnik Mustafa Jusufspahić i vojni sveštenik, kapetan prve klase Aleksandar Sekulić.

Avramov se prvi izjasnio.

- Najviši vojni vrh naše zemlje bio je na Akademiji povodom proslave desetogodišnjice i veliki broj zvanica i akademika naše zemlje - rekao je.

Sekulić je ispričao kako organizacija Akademije izgleda "Iza kulisa":

- Kao učesnik Akademskog hora, sve je to bilo stresno, organizacija i sve. Mi smo svi tu zbog Božje reči, koja nadahnjuje i motiviše, posebno vojniku, koji bira jedan drugačiji poziv. Vojnik je taj koji se obavezuje i zaklinje da će ovu državu braniti svojim životom. Motivacija je važna. Imam utisak da čovek može da bude motivisan i od običnih ljudi, a ne samo od onih koji ima viši čin....

Jusufpahić kroz smeh kaže da njemu nije bilo stresno, jer je uživao u izvođenju hora:

- Prezadovoljni smo, bilo je lepo, korisno i kratko.

Kako u sekluarnoj državi Vojska i vera ne idu zajedno, Avramov ističe:

- To nije strano u zapadnim zemljama i zemljama EU, pojavila se i potreba među našim vojnicima da imaju sa kime da razgovaraju. Mi smo zaduženi i za podizanje morala u vojsci. Jedan od motiva mi je bio da svi budemo ujedinjeni u različitosti. Još jedan zadatak je obilaženje bolesnika, rad sa njihovim porodicama, imamo predavanje na VA vezano za pripremu vojnika za vojsku, za mirovne misije, za Međunarodnu vojnu saradnju... Čak i druge vojske zavide našoj vojsci na verskom jedinstvu...

06:50 TRI VERE - JEDNA VOJSKA: Gosti Kurira sveštenici muslimanske, jevrejske i pravoslavne vere na VA: Mi smo svi SINOVI OVE ZEMLJE

Sekulić je pojasnio odnos vojnika prema veri.

- Prvo morate da izgradite poverenje, da neko vidi u vama prijatelja. Svi ljudi imaju potrebu za razgovorom. Nije ništa ograničeno...

Jusufpahić je kao Imam, naglasio je da je Vojska Srbije otvorena za sve tri vere.

- Gledano kao muslimana, Vojska Srbije jeste naša zajednička vojska. Imamo potrebu da motivišemo vojnike islamskih veroispovesti da se odupremo neprijateljskim pokušajima koji žele da razdele ovu zemlju iznutra... Mi smo svi sinovi ove zemlje, a najbolje poreklo je lep odgoj - istakao je imam, a Sekulić dopunio:

- Vi možete deset minuta glumiti pristojnost i ljubaznost, ali deset godina ne možete - svako od nas prema meri svog dara i elokvenciji, pomaže jedan drugom, a to je najtajanstvenija dužnost sveštenika - a to je sveta tajna ispovesti i važno je da to što ispovede sveštenik ne sme to nikome da otkriva...

