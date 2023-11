"BEŽITE ŽIVI - IDU MRTVI" Kako je srpski seljak stekao status SUPER-VOJNIKA? Denda: Gde je propisano 30, pešačili su 70 km!

Početkom meseca obeležili smo 105 godina od završetka I svetskog ili Velikog rata. Srbija je u ovom ratu imala oko 1 100 000 žrtava, vojnih i civilnih i iz sukoba je izašla kao pobednica.

Gost i doktor Dalibor Denda, pukovnik Vojske Srbije govorio je o uzrocima početka Svetskog rata.

On smatra da je i pored atentata u Sarajevu, bio samo povod za dugo pripreman rat.

- Priča da je Srbija odgovorna je samo izgovor. Tu su dva povoda. Naravno, događaji toga tipa ne utiču na svetske sukobe, onoliko koliko se misli. Nemačka je to javno rekla, kada je u njenom parlamentu odlučeno da se bavi svetskom politikom i da se ništa u svetu ne može desiti bez nje. Radi se o dve marokonaske krize i Aneksionoj krizi u BiH i ratu u Libiji, kao i samim Balkanskim ratovima, ali ovaj je iskorišćen jer je nemački generalštab osetio da je to pravi momenat - rekao je Denda.

"Srpska vojska se spremala za ratni sukob još u Balkanskim ratovima", nastavio je Denda:

- Srpska vojska se spremala za rat još od 80-ih godina 19.veka, a Balkanski ratovi bili su kruna, kada je kralj Milan stvorio izuzetno sofisticirane vojne institucije, koje su se dobro pokazale, nedostajalo je toga između 120 i 145 hiljada pušaka, kao i artiljerija.... - ispričao je Denda.

On je podsetio na ultimatum koji je Austrougarska postavila Srbiji, jer joj nije odgovaralo to što je Srbija nakon Balkanskih ratova, zatvorila jedini put ka Turskoj - kroz Sandžak preko Novog Pazara.

- Ultimatum je u dogovoru Nemačke i Austrougarske bio takav da je morao biti odbijen, a da je uprkos blagom odgovoru Srbije, Austrougraska tražila povod i to da se sa Srbijom obračuna po svaku cenu - rekao je.

“Bežite živi, idu mrtvi!” Ulazak SAD u Prvi svetski rat i dolazak američkih trupa na Solunski front mnogo je doprineo uspešnom proboju. Ipak, izveštaji iz onog vremena govore o tome da su srpski vojnici marširali po 17 sati dnevno i da su išli takvim tempom da ih je i konjica teško sustizala. To jeste možda preuveličano, ali dobro ilustruje želju Srba da što pre stignu do domovine u kojoj nisu bili tri godine – ističe istoričar Dobrica Jovičić i dodaje da je upravo taj juriš i doveo do velikih stradanja naše vojske koju je, kada je jednom krenula, bilo teško kontrolisati. Posle trodnevne ofanzive Prva i Druga srpska armija uz pomoć dve francuske divizije probile su Solunski front17. septembra 1918. godine, a Nemci i Bugari bili su primorani da se povuku. Nakon nedelju dana trupe su prešle Vardar čime je put ka Srbiji otvoren. Posle proboja Solunskog fronta iz rata je izbačena vojska od 700.000 vojnika, a Nemačka je naredila opšte povlačenje. Car Vilhelm je, ogorčen, poslao telegram bugarskom caru: “62.000 srpskih vojnika odlučilo je rat. Sramota!” Ostalo je zabeleženo da su bugarski vojnici, videvši srpske vojnike za koje su mislili da su gotovi još 1915. godine kako jurišaju, bacali oružje i bežali vičući kako “idu mrtvi”. - Srbi su veoma brzo stigli do Niša i tek su tu naišli na veći otpor. Krajem septembra kapitulirala je Bugarska što je bio ogroman udarac za Centralne sile i svakako je ubrzalo kraj Prvog svetskog rata – kaže Jovičić. Preuzeto: Istorijski Zabavnik

Ispričao je kako se prva srpska kontraofanziva - završila pobedom.

- Austorugarska se odlučila da napadne preko Drine, jer je u BiH bilo većinsko srpsko stanovništvo, a da je srpska doktrina predviđala da je moguće da se podigne sopstveno stanovništvo na ustanak, postojala je mogućnost da će na samom početku rata to biti veliki gubitak. Međutim, iako su naše snage bile skoncentrisane relativno nepovoljno, one su bile tako dobro obučene da su uspešno izvšile svoj zadatak! Srpska vojska je bila jako dobro obučena -- pod komandom vojvode Stepe Stepanovića, srpske jedinice - Cerska udarna grupa, koja je upućena iz sastava Druge armije - prelazila je dnevno po 70 kilometara, dok su vojničke norme 30! To govori o tome koliko su trupe bile dobro pripremljene! - istakao je Denda.

Sa druge strane, ispričao je, i ovde su u Cerskoj bici - borba u susretu - vojnici pokazali samoinicijativu i preimućstvo:

- Ova bitka je zbog toga i odlučena - zbog preduzimljivosti komandanta bataljona - rekao je Denda.

Pojasnio je kako je moguća ovakva poletnost srpskog vojnika.

- Srpski seljak, koji je bio većina u vojsci, navikao je da se spori oko politike i da aktivno učestvuje u političkom životu. On je osećao da se ti ljudi za njega brinu, takođe, interesantno je da je naš seljak, bio sposoban da izdrži mnogo veće napore, naviknut na nevolju, nego vojnici Austrougarske koji su živeli u luksuzu! Kvaliteti i opremljenost vojske bila je slična kao i Austrougarska. Ti kvaliteti ne bi došli do izražaja da srpski vonik nije prošao kroz kasarnu, i bio je metodama vojničkog vaspitanja naučen da bespogovorno sluša naređenja i ceni svoje generale. Kada se to ukrsti sa visokim moralom i činjenicom da je srpski vojnik odrastao na epskoj tradiciji koja je bila obavezna u školi - dobili smo i vojnički i moralno visoko pripremljenog vojnika! - pojasnio je Denda, uz zaključak:

- Nakon proboja Solunskog fronta, sprska vojska dala je završni i odlučujući udarac. Iz Srpske Vrhovne komande na čelu sa Petrom Bojovićem, a ključni doprinos bio je silni juriš - ponekad i 200 kilometara ispred savezničkih snaga - rekao je on.

