SUTRA SE PROLEĆE VRAĆA U SRBIJU! Brzo nam stiže novo zahlađenje, temperatura će pasti i za 20 stepeni! Detaljna prognoza Ristića

Meteorolog Ivan Ristić najavljuje osetno toplije vreme u Srbiji u petak i subotu, ali i novo, veliko zahlađenje već u nedelju, u nekim mestima čak i do 20 stepeni Celzijusa.

Kako Ristić navodi, sutra će biti umereno oblačno, vetrovito i osetno toplije, sa najvišim temperaturama od 15 do 23 stepena Celzijusa. Jedino će u Timočkoj Krajni biti hladnije - najviše do devet stepeni. Doći će do naglog otapanja snežnog pokrivača.

"U subotu veći deo dana umereno oblačno vetrovito i dalje veoma toplo sa maksimalnom sličnom kao u petak od 15 do 22 stepena. U Timočkoj Krajni maglovito sa temperaturom do osam stepeni. Krajem dana na severozapad Vojvodine dolazi hladni front koji će usloviti naoblačenje, pojačan severozapadni vetar kišu i pad temperature. Hladni front do nedelje ujutru stići će do samog juga Srbije i doneti osetniji pad temperature", kaže Ristić.

Naglo zahlađenje u nedelju foto: Zorana Jevtić

Dodaje da u Srbiji neće biti velikih padavina u nedelju.

"Đenovski ciklon nastavlja put preko Balkana na severoistok tako da mi nećemo imati neke bitnije padavine u nedelju. Biće pretežno oblačno, povremeno sa provejavanjem slabog snega na jugoistoku i slabe kiše. Podnevna temperatura biće u osetnijem padu ponegde i za 20 stepeni i kretaće se od dva do pet stepeni Celzijusa".

"Polarni vrtlog, a sa njim i hladan artički vazduh tokom sledeće nedelje odlazi polako na sever i severoistok i ustupa mesto vlažnom i toplijem vazduhu sa Atlantika", nastavlja poznati meteorolog i dodaje:

"Početkom sledeće nedelje hladno sa minimalnom temperaturom od minus pet do nula stepeni, dok će najviša dnevna biti između nule i pet".

Od utorka počinje košava.

Košava od utorka foto: Shutterstock

"Od srede porast dnevnih temperatura tako da će najviša dnevna biti između pet i deseti stepeni. Takođe sa otopljenjem u drugom delu sledeće nedelje stižu i oblaci koji donose kišu u nižim i sneg na višim planinama".

U drugoj polovini decembra ponovo se očekuju prodori hladnijeg vazduha koji mogu doneti pojavu snega i u nižim predelima. Promenljivo vreme uz brzo smenjivanje hladnijih i toplijih dana zadržaće se do kraja decembra.

"U hladnijim danima najniža temperatura kretaće se od minus pet do nule, a najviša dnevna od nule do pet steoeni. U toplijim danima najniža će biti od nula do pet, a najviša od pet do 10".

Ove zime sibirski anticiklon uticaće u nekoliko navrata na vreme u Evropi, ali i kod nas i doneće veoma niske temperature i dosta snega u većem delu Evrope.

"Njegov dolazak se očekuje posle Nove godine, ali se ne može isključiti i već u drugoj ili trećoj dekadi decembra. Ukoliko dođe do prodora hladnog vazduha sa istoka, temperatura će pasti ispod nule, padaće sneg uz umerene jutarnje mrazeve od -10 do -5", zaključuje Ristić.

Kurir.rs