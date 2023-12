SNEG U BEOGRADU VEĆ OD OVOG DATUMA! Meteorolog UPOZORIO: Prve pahulje brže nego što mislimo, Srbija na udaru POLARNOG VRTLOGA

MeteorologIvan Ristić izneo je detaljnu prognozu za poslednji mesec u godini.

Kako je istakao, već danas veći deo dana biće umereno oblačno, vetrovito i dalje veoma toplo sa maksimalnom sličnom temperaturom kao u petak od 15C do 22C u Timočkoj Krajni, mada maglovito sa temperaturom do 8C.

Krajem dana na severozapad Vojvodine dolazi hladni front koji će usloviti naoblačenje, pojačan severozapadni vetar kišu i pad temperature.

Hladni front do nedelje ujutru stići će do samog juga Srbije i doneti osetniji pad temperature.

Đenovski ciklon nastavlja svoj put preko Balkana na severoistok tako da mi u Srbiji nećemo imati neke bitnije padavine u nedelju 3. decembra, biće pretežno oblačno povremeno sa provejavanjem slabog snega na jugoistoku.

Polarni vrtlog a sa njim i hladan artički vazduh tokom sledeće nedelje odlazi polako na sever i severoistok i ustupa mesto vlažnom i toplijem vazduhu sa Atlantika.

Početkom sledeće nedelje hladno sa minimalnom temperaturom od -5C do 0C dok će najviša dnevna biti izmedju 0C i 5C. Od utorka, a 5. decembra počinje i košava.

Od srede 6. decembra porast dnevnih temperatura tako da će najviša dnevna biti izmeđuu 5C i 10C. T

akodje sa otopljenjem u drugom delu sledeće nedelje stižu i oblaci koji donose kišu u nižim i sneg na višim planinama. U drugoj polovini decembra ponovo se očekuju prodori hladnijeg vazduha koji mogu doneti pojavu snega i u nižim predelima, a promenljivo vreme uz brzo smenjivanje hladnijih i toplijih dana zadržaće se do kraja decembra.

U hladnijim danima najniža temperatura kretaće se od -5C do 0C a najviša dnevna temperatura kretaće se od 0C do 5C, u toplijim najniža od 0C do 5C a najviša od 5C do 10C.

Ove zime sibirski anticiklon uticaće u nekoliko navrata na vreme u Evropi ali i kod nas i doneće veoma niske temperature i dosta snega većem delu Evrope.

Njegov dolazak uslediće najverovatnije posle Nove Godine ali se ne može sa sigurnošću reći da ga neće biti i pre, već u drugoj ili trećoj dekadi decembra.

Ukoliko dodje do prodora hladnog vazduha sa istoka temperatura će pasti ispod nule, padaće sneg uz umerene jutarnje mrazeve od -10C do -5C.

Meteorolog je naveo i da, iako ako modeli IRIE i ECMWF ne prognoziraju snežne pahulje u nižim predelima u četvrtak, 7. decembra nadamo se da će poneka da proleti, nulta izoterma je na oko 350m u Beogradu.

