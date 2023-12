Kompaniji Meridian preko svog sajta i opcije DONIRAJ pomera granice društvene odgovornosti

Teškoće koje nam život nameće često umeju da nas obore, demotivišu, obeshrabre, navedu da pomislimo da je sve gotovo i da nema izlaza. Upravo tada kada mislimo da je kraj dešava se suprotno. U takvim okolnostima verujemo samo prijateljima i oslanjamo se samo na one koji su tu da nas istinski podrže i omoguće da ti problemi nestanu. Prepreke se lako prevazilaze, pogotovu kada znamo da nismo sami i da imamo pomoć drugih.

Da nečiji humani gest nekome može značiti mnogo i pomoći u prevazilaženju raznih komplikacija najbolje pokazuje primer osvedočenih humanista i filantropa, zapolsenih iz kompanije Meridian koji se iz godinu u godinu zdušno trude da svojim društvenim angažovanjem dopinesu boljitku čitave zajednice. Ovi nesebični ljudi su sprovođenjem raznih društveno odgovornih akcija do sada uspešno pomogli veliki broj organizacija i lica kojima je pomoć u datim trenutcima bila od presudnog značaja. Kao lider u odgovornom priređivanju igara na sreću koji je na domaćem i regionalnom tržištu prisutan preko dve decenije, kompanija Meridian je više puta do sada pronalazila načine da pomognu sve one kategorije stanovništva koji se nalaze u teškim i specifičnim situacijama. Koliko je zaposlenima iz kompanije Meridian važno da uvek budu tu za svoju zajedicu, ogleda se i u rešenosti da u društvene aktivnosti uključe i svoje krajnje korisnike kako bi doprinos zajednici bio što izraženiji.

Kreiranjem posebne online donatorske platforme na web sajtu meridianbet.rs, ovaj renomirani brend u industriji igara na sreću je 2022. godine napravio revolucionarni iskorak kada je u pitanju odnos sa svojim korisnicima. Razvijanjem jedinstvene crowdfunding platforme na regionalnom tržištu, Meridan je korisnike svojih usluga transformisao i od njih napravio istinske humanitarce i dobrotvore, osobe koje posredstvom web aplikacije i jednim klikom miša na opciju „doniraj“ mogu pružiti finansijsku pomoć za razne društvene projekte koje ova betting kompanija organizuje. Korisnicima se ovom prilikom stavljena mogućnost da izaberu za koju akciju žele da doniraju svoja sredstva i time daju podsticaj kompaniji Meridian da izabere aktivnosti po želji korisnika i prioritetno deluje u njihovom interesu. Korišćenjem online donatorske platforme, Meridian je postao pionir online inovacija u zemlji i inostranstvu, a zahvaljujući primeni ovog posebnog modela uspešno je pružio podršku mališanima Dušanu Todoroviću i Anastasiji Mitić, kojima su prikupljena finansijska sredstva pomogla u borbi za vlastiti život.

Kompanija Meridian se nije zadržala samo na pomoći najmlađima sugrađanima, već je prikupljena sredstva tokom trajanja donatorkih akcija usmeravala i za realizaciju društvenih projekata u raznim drugim segmentima, među kojima su: ekologija i zaštita životne sredine, podrška socijalno ugroženoj kategoriji društva, rekonstrukcija kulturnih i institucionalnih objekata, afirmacija domaćih talenata, medicinska žaštita i dr.

foto: Promo

Pokretanjem online donatorske platforme Meridian je prevshodno želeo da podstakne i afirmise celokupnu društvenu javnost o značaju solidarnog davanja i pružanja podrške ranjivim kategorijama društva. Iskazivanjem humanosti i borbom za zajednicu, kompanija Meridian je po ko zna koji put pokazala sa kakvim ljudskim kvalitetima raspolažu njeni zaposleni i zašto ih sa pravom u javnosti oslovljavaju kao pokretače pozitivnih promena.

Napominjemo samo da je ovaj regionalni betting lider u protekle dve godine realizovao više od 100 CSR akcija i time direktno pomogao veliki broj institucija, organizacija, udruženja, i pojedinca koje je izazov života stavio u položaj borbe za egzistenciju i sopstveni opstanak.

Promo