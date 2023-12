ZEMLJOTRES ZA ZEMLJOTRESOM U SRBIJI! Stručnjak otkrio kada možemo da očekujemo najviše potresa: 3,8 stepeni pogodilo ovaj grad

Jači zemljotres pogodio je jutros područje Markovca, a potres se osetio na području celog Svilajnca. Seizmološki zavod Srbije je saopštio da je potres registrovan na području Petrovca na Mlavi i to jačine 3,8 stepeni po Rihteru.

Nakon toga usledio je još jedan zemljotres na ovom području jačine 2,6 stepeni po Rihteru, pa je verovatno reč o smirivanju tla..

Meteorolog Ivan Ristić kaže za Kurir da su proleće i jesen periodi godine kada ima više zemljotresa.

foto: screenshot seismo, Shutterstock

- Prema analizama koje ja pratim jesen i proleće su periodi i kada su nas zadesili najjači zemljotresi. Decembar po mojim proračunima je trusniji mesec kod nas, ali i regionu. Oni budu jačine do četiri stepena po Rihterovoj skali odnosno između četiri i pet stepeni. Nakon ovog zemljotresa kod Markovca treba sačekati tri dana i ukoliko ne dođe do naknadnih podrhtavanja došlo je do smirivanja tla - objašnio je Ristić.

foto: Kurir TV

Kako prenosi Telegraf.rs A. M. iz okoline Svilajnca kaže da je "nešto puklo i sve je počeo da se ljulja".

- Samo smo izleteli napolje - svedoči A. M.

Naime, epicentar je registrovan na području Markovca, na dubini oko dva kilometra. Potres se osetio čak i u susednoj Bugarskoj.

- Dobro nas je prodrmalo ovde u Lomu - svedoče stanovnici Bugarske, koji žive na oko 130 kilometara od epicentra.

Kurir.rs/ A. K./ Telegraf.rs

