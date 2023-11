BROJ ZEMLJOTRESA EKSPLODIRAO ZA POLA VEKA! Sagovornici Kurira: Čovek provocira mnoge nesreće, s većom temperaturom IDE I OVO

Vremenske nepogode, poput vulkana i zemljotresa ovih dana posebno pogađaju evropski kontinent.

Jedan od najaktivnijih vulkana Etna visok čak 3.300 metara eruptirao je prethodnog vikenda izbacujući pepeo i lavu niz snežne padine vulkana. Na jugozapadu Islanda takođe je u nedelju registrovano oko 300 zemljotresa, pri čemu je najjači udar iznosio tri stepena po Rihterovoj skali.

Pre dve nedelje bio je evakuisan islandski gradić koji se nalazi na svega pet kilometara od epicentra vulkana.

Da li su ove aktivnosti uobičajene ili su uzorokovane nekim promenama, da li postoji mogućnost da se ugašeni vulkani ponovo aktiviraju, pa čak i oni davno ugašeni u Srbiji?

O tome je voditeljka jutarnjeg prigrama Redakcija na Kurir TV Olja Lazarević razgovarala sa nezavisnim istraživačem, inžinjerom Goranom Marjanovićem i meteorologom Ivanom Ristićem.

foto: Kurir TV

- Pazite, naša planeta nije baš tako bezbedna kako mi to mislimo. Mi imamo nekih 10 ili 12 supervulkana na planeti. Znači, oblasti gde je taj događaj može da bude hiljadu puta veći od onoga što sad trenutno imamo na Islandu. što je prilično bezazleno. Međutim, u slučaju Jeloustona ili Čilea, tu kad bi se probudila ta aktivnost, to bi onda bila jedna prilično velika kataklizma. Nadamo se da do toga neće doći. Mada nismo baš naročito oprezni i pažljivi prema zemlji, tako da mislim da i mi dodatno iritiramo i provociramo da dođe nekako i do takvih neželjenih scenarija - rekao je Marjanović.

foto: Kurir TV

Drugi sagovornik Kurir TV podsetio je na nagli porast broja jakih zemljotresa u poslednje četiri dekade i povezao to s globalnim zagrevanjem.

04:01 BROJ ZEMLJOSTRESA EKSPLODIRAO ZA POLA VEKA! Sagovornici Kurira: Čovek provocira mnoge nesreće, s većom temperaturom IDE I OVO

- Ta seizmološka baza sa jačim zemljotresima od četiri Rihtera je od 60-ih godina. Dakle, ne postoji, nažalost, pre toga. A od 1900. godine postoji baza zemljotresa jačih od šest Rihtera. Kad sam to uradio, video sam da tih 60-ih, 70-ih, 80-ih godina mi smo imali 5.000 zemljotresa. U početku ih je bilo mnogo manje,o oko 5.000 zemljotresa na godišnjem nivou na planeti. I sad smo stigli na preko zemljotresa 20.000 godišnje. Nagli skok kreće 60-ih godina. Tako je krenula i temperatura da skače. Znači, skroz se klima promenila, skroz mi je nekako povezano - rekao je Ristić.

