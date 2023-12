MILOŠ DOBIO SINA UZ POMOĆ SUROGAT-MAJKE U AMERICI: "5 godina i 180.000 $ DO MOG SNA!" Sad muku muči ZBOG OVOGA - Zaprepašćen sam!

Pet godina je trebalo za sve procedure da bih dobio dete uz pomoć surogat-majke, dva posla sam radio da bih sve to platio 180.000 dolara. Detetu govorim isključivo na srpskom kako bi prvo naučilo naš jezik i znalo ko je i šta je. I sad ne može da dobije srpsko državljanstvo, ne može da se upiše u našu matičnu knjigu rođenih, jer ga je rodila surogat-majka, odnosno nema majku, kaže za Kurir dr Miloš Starović, psihijatar i rođeni Beograđanin koji živi u SAD.

Miloš je najveću želju - da postane otac, ostvario u aprilu ove godine. Ali put do ostvarenja je bio dug i nimalo lak.

- Nema knjige o surogat-majčinstvu koju nisam pročitao u poslednjih 20 godina, a samu proceduru sam započeo još 2018. Najpre je trebalo izabrati odgovarajućeg donora jajne ćelije, nakon čega je usledila donacija i oplođenje, pa genetska ispitivanja i zamrzavanje embriona - objašnjava dr Starović.

Potom je krenula druga etapa na putu do deteta - odlazak u agenciju za surogat-majku.

- Najpre se radi podudaranje sa surogatom, pa i upoznavanje s tom ženom. Ako imate sreće, taj deo traje oko godinu dana. Potom sledi pokušaj ostvarivanja trudnoće. Ima ljudi koji godine na to izgube, a ja sam imao sreće da je uspelo iz prvog puta - kaže dr Starović.

USLOVI ZA SUROGAT-MAJKU

Ne može svako da bude surogat-majka.

- Ta žena mora da ima bar jedno svoje dete, kao i da bude materijalno stabilna. Ugrožene porodice i one na socijalnoj pomoći ne dolaze u obzir, da to ne bila trgovina ljudima - kaže Starović i dodaje da proces doniranja jajnih ćelija i formiranja embriona košta do 50.000 dolara, a proces surogata još oko 150.000, pri čemu surogat-majka dobije 40.000-50.000 dolara:

- U mom slučaju je to bilo oko 180.000, a sad je još skuplje. Nije mi bilo najjednostavnije da to isfinansiram, tu su uložene godine žestokog rada, i dva posla sam radio. Ali malo-pomalo, sve se lepo završilo.

Sa surogat-majkom se čuje jednom mesečno, a nedavno joj je za rođendan poslao poklon kao mali znak pažnje:

- Presrećna je kad nas vidi, nema govora o tome da se vezuje za dete ili da ga želi za sebe. S mužem planira da uskoro rodi drugo dete.