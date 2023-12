POČELO ODBROJAVANJE DO OTVARANJA NOVOG BEOGRADSKOG BUVLJAKA

Čuveni Buvljak počeće da radi 13. decembra na novoj adresi, na pijaci Miljakovac, Vareška bb, u novom i modernijem ambijentu. Brojne sugrađane i ljubitelje dobre kupovine dočekaće poznata lica ljubaznih i spremnih prodavaca. Potrošače i posetioce očekuje velika žurka pod vedrim nebom i popusti do 30 %.

foto: Promo

Otvaranje novog “Beogradskog buvljaka” počinje u 17 časova, uz Beogradski noćni market i DJ-a.

foto: Promo

Novi “Beogradski buvljak” biće nezaobilazno mesto za sve one koji traže izuzetnu ponudu i sjajnu atmosferu, gde se može pronaći moderna garderoba, najfiniji tekstil, unikatni nakit, nameštaj, rasveta, kućna galanterija, sve vrste alata i još mnogo toga. Naši zakupci će omogućiti popuste do 30% na određene artikle do kraja decembra.

foto: Promo

Označite sredu, 13. decembar, u svoj kalendar i pripremite se za nezaboravnu noć. Dođite u 17 časova na „Beogradski buvljak“ na Miljakovcu, Vareška bb i uživajte u dobroj ponudi, muzici, hrani i atmosferi!

Vaše „Beogradske pijace“