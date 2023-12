EVO KAKO DA PREPOZNATE PRAVI DOMAĆI AJVAR! Srbi otkrili tajnu i detaljno objasnili: Ima jedna caka

Tegla ajvara na srpskim pijacama košta od 1.000 do 1.500 dinara, dok je iznos u marketima od 250 pa čak do 1.000 dinara i to za teglu od 550 grama. a.

Mnogi potrošači i opravadajavu cenu srpskog specijaliteta, ali ipak ima i onih koji smatraju da je ovaj iznos neopravdan i papren na pijacama.

I dok mnogi pričaju o ceni ove namirnice na društvenoj mreži X pokrenula se rasprava nakon što je jedna korisnica objavila da tegla od 350 grama ajvara u Milanu košta dva evra.

- Kod mene u marketu (Milano, Italija) ajvar dva evra - navodi se u objavi u kojoj je autorka pitala i za kvalitet ovog proizvoda.

Međutim, u komentrarima se pokrenula prava rasprava gde su korisnici objasnili u čemu je tajna. Naime, prema njihovim tvrdnjama, reč je o ajvaru koji je napravljen od barenih paprika, dok se pravi domaći ajvar pravi samo od pečenih paprika te je i zato cena domaćeg našeg proizvoda tako visoka kod nas.

- Ajvar mora da bude od pečene paprike da bi mogao uopšte da se razmatra. On je uglavnom duplo skuplji jer paprika mora da se peče ručno da bi uspela. Prave ga od barenih paprika, a ne pečenih i onda ajvar ima gorko kiseli ukus - glasili su neki od komentara ispod objave.

