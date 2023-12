STIŽE NAM PROLEĆNO VREME USRED ZIME, PA NAGLI PAD TEMPERATURE: Vremenska prognoza za nedelju pred nama, evo da li će padati sneg

U Srbiji će u toku večeri biti tmurno i hladno, u većini predela uz sipeću rosulju.

Slaba kiša očekuje se još ponegde na jugoistoku Srbije, a slab sneg na istoku i u planinskim predelima. Ne očekuju se značajnije padavine, niti će u predelima sa snegom doći do formiranja ili povećanja pokrivača.

Na severozapadu Srbije očekuje se razvedravanje i smanjenje oblačnosti tokom noći očekuje se i u drugim predelima.

Trenutne temperature u Srbiji kreću se od 0 do 6°C, u Beogradu je 4°C. Zlatibor i Sjenica mere 0°C, a Kopaonik -2°C.

U mnogim predelima ove večeri smanjena je i vidljivost, pa se u saobraćaju preporučuje oprez i smanjena bezina kretanja.

Početak sedmice pred nama doneće nam osetnije otopljenje.

Očekuje se suvo sa sunčanim periodima i povremeno uz umerenu oblačnost. Najsunčanije biće u ponedeljak.

Maksimalna temperatura biće u ponedeljak od 8 do 12°C, u Beogradu do 10°C, a najtoplije biće tokom utorka i srede, uz temperature u utorak od 10 do 15°C, a u sredu od 8°C na severu Vojvodine do 16°C u Podrinju, u Kolubarskom okrugu i na zapadu Srbije, na jugoistoku Srbije do 15°C. Maksimalna temperatura u Beogradu tokom utorka i srede biće od 12 do 14°C.

U sredu u severnim, četvrtak i u ostalim predelima očekuje se kiša.

Od četvrtka se očekuje pad temperature vazduha, a na planinama se očekuje sneg.

Najhladnije biće u subotu, uz temperature od 1 do 5°C, u Beogradu do 3°C.

Od nedelje toplije, a u danima oko Svetog Nikole prema trenutnim prognozama biće sunčanije i toplije, uz temperature i iznad 10°C.

Za sada nema na vidiku da se u narednih desetak dana očekuje značajnije zahlađenje i obilnije snežne padavine.

Inače, prosek maksimalne temperature za ovo doba godine je od 4 do 8°C, tako da će one narednih dana biti iznad proseka, u utorak i u sredu i za 5 do sedam stepeni, potom i padu na uglavnom prosečne vrednosti.

