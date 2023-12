"ŠKOLSKI POLICAJAC JE OBUČEN ZA PRVI NIVO KONTRADIVERZIONE ZAŠTITE" Direktor škole objasnio: Ima li povoda za paniku zbog bombi?

Dojave o postavljenim eksplozivnim napravama u školama u Srbiji traju već godinu i po dana. U poslednjih par dana je zabeleženo sve više prijava o bombama koje su navodno postavljene u obrazovnim objektima.

Darko Eger, direktor OŠ Kneginja Milica, je za Kurir televiziju rekao da je školski polijacac obučen za prvi nivo kontradiverzione zaštite:

- Kao što MUP radi, kao što je obučio u područnim policijskim stanicama svoje policijske službenike, u stanju su da na svojoj teritoriji izađu jako brzo, čak može da se desi da su već u školi, jer je najveći broj obučenih policajaca za prvi nivo za kontradiverzione zaštite upravo taj takozvani školski policajac popularno nazvan. Tako da školski policajac ukoliko je obučen i ima sertifikat, taj prvi nivo kontradiverzione zaštite. Ako je to slučaj deca se vraćaju na nastavu veću roku od 15 minuta kad su ovoliki objekti kao što je naš oko 5000 kvadrata.

ŠKOLSKI POLICAJAC JE OBUČEN ZA PRVI NIVO KONTRADIVERZIONE ZAŠTITE Darko Eger pojasnio: Ima li povoda za paniku zbog bombi?

U škole je nemoguće ući, dozvoljen ulaz je deci i zaposlenima pa je mogućnost postavljanja bombe mala. U svakom slučaju sama informacija o postavljanju eksplozivnih naprava u osnovnim školama uznemirava roditelje. Neki roditelji su predlagali da se nastava pohađa preko interneta.

- Naravno da je onlajn nastava nešto što može da zameni kao što nam je uspešno i pomagala u toku korone imali smo onaj čuveni model ako se sećate, semafor model, pa su neka deca bila u školi, neka deca su isključivo bila na onlajnu, tako da svakako u jednoj meri onlajn može da zameni, ali u potpunosti to nije moguće. U ovim trenucima to nije ni potrebno sem kada deca celu smenu ne idu u školu, a to je isključivo kada policijski službenici ne dođu ili vremenski uslovi ne dozvoljavaju da se ostane duže van škole. Naprosto, kao što sam rekao, negde teritorija celog Novog Beograda, pričam o obrazovnim ustanovama, već negde za otprilike sat vremena može da bude pregledana I da svi objekti budu adekvatno zaštićeni - istakao je Eger.

Povodom dojava o eksplozivnim napravama u školama oglasila se i ministarka prosvete Slavica Đukić Dejanović koja je izjavila da lažnim dojavama neko hoće da izazove haos i kolektivni strah. Institucije zadužene za ovu problematiku su otišle i korak dalje.

Ministarstvo unutrašnjih poslova kaže da postoji napredak u otkrivanju osoba koje stoje iza ovih dojava, a najviše su zabrinuti roditelji učenika.

