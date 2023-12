OVO JE MOGUĆI UZROK SMRTI MALIŠANA U VRTIĆU: I više pogađa dečake, poznati srpski pedijatar sve objasnio

BEOGRAD - Dete staro godinu dana preminulo je u vrtiću u Novom Beogradu. Prema prvim informacijama, građani su oko 13.30 sati u vrtiću videli policiju i Hitnu pomoć. Policija je obavila uviđaj.

O slučaju je obavešteno Više javno tužilaštvo, a prema nezvaničnim informacijama, telo deteta će biti poslato na obdukciju, kako bi bio utvrđen tačan uzrok smrti.

Pedijatar dr Saša Milićević kaže da će se tek ispitivanjem utvrditi šta je uzrok smrti deteta iz novobeogradskog vrtića. Naveo je da postoji mogućnost da je u pitanju sindrom iznenadne smrti, što je jedna od najtraumatičnijih situacija u medicini.

- Sindrom iznenadne smrti javlja se kod odojčadi, do godinu dana i kod dece od godinu do 3 godine. To se događa svuda. Obično se javlja kod muške dece, češće se javlja kod dece koja su ranije rođena, kod dece koja su imale malu težinu na rođenju, dakle ispod 2,5 kg. Zatim događa se kod dece koja su majke u trudnoći pušile 10 cigareta, što za 4 puta povećava šansu za sindrom iznenadne smrti ili kako se nešto zove smrt deteta u kolevci, odnosno smrt deteta u krevetu - kaže dr Saša Milićević.

Ne postoji nijedan simptom koji bi mogao da ukaže na iznenadnu smrt

Problematično je to što ne postoji nijedan simptom koji bi mogao da ukaže da će se ovakva tragedija dogoditi.

- Ne postoji nijedan znak da li bi neko dete moglo ima iznenadnu smrt. Čak i obdukcija pokaže dobre analize. Smatra se da je u najvećem broju slučajeva nezrelost tog respiratornog, odnosno disajnog sistema kod deteta. Zatim da postoje različiti metabolički poremećaji, da postoji poremećaj ritma rada srca kod dece koja su, nažalost, tako završena - kaže dr Milićević.

Ističe da je najveća tragedija kod ovakvih slučajeva i to što se oni ne mogu sprečiti nikako.

- Jedna od preventivnih mera je da beba spava na tvrdoj podlozi, da ne spava na stomaku, da nema puno igračaka, ni plišanih, da nema puno jastučića jer to može da ometa disanje. Deca ne treba da spavaju sa roditeljima, pogotovo ako roditelji koriste sedative, ako su alkoholisani ili ako su previše umorni. Beba treba da spava pored, u svom krevecu, pored roditelja - ističe dr Milićević.

Ističe da je veoma važno ni da ne bude topla prostorija, dete ne sme da bude pretopljeno i veoma je važno da mu organi za disanje budu potpuno slobodni.

Kako kaže, kroz svoje medicinsko iskustvo više puta se susretao sa ovakvim situacijama.

- Zaista je dramatično i za sestre i za lekare, naravno i za roditelje, jer dovede dete koje je bilo apsolutno zdravo. Ovo, recimo, ne obuhvata smrt deteta koji je imalo srčanu manu ili imalo neko drugo oboljenje, gde smo znali i roditelji znali. Na primer, kažu da je imalo srčanu manu i, nažalost, preminulo. Ovo su potpuno zdrava deca koji iz nekog razloga prestanu da dišu i srčani zastoj je i nepovratno ode. Tako da su to, zaista dramatične i teške situacije - kaže dr Milićević za "Jutro na Blic".

Podsećamo, dečak je, dok je boravio u vrtiću na Novom Beogradu, spavao, probudio se i počeo da povraća. Nakon toga je preminuo. Naloženi su obdukcija i toksikološke analize. O slučaju je obavešteno Više javno tužilaštvo.

