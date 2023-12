TEMPERATURA ĆE IĆI DO 20 STEPENI! Ovo je detaljna prognoza za sledeću nedelju, BEZ PADAVINA

Nakon pogoršanja vremena koje je Srbiju zahvatilo u prethodna dva dana sa kišom i snegom, sledi stabilizacija vremena.

Srbija će u narednom periodu biti pod uticajem visokog vazdušnog pritiska, pa će vreme biti i više nego stabilno, navodi meteorolog Đorđe Đurić.

U nedelju će na jugu i jugozapadu Srbije biti sunčano, ujutro uz maglu i mraz. U ostalim predelima biće oblačno, na severu i istoku Vojvodine i na istoku i severoistoku Srbije pre podne sa kišom, ali uz prestanak padavina sredinom dana, pa će posle podne biti suvo.

Jutarnja temperatura od 1°C na jugoistoku do 7°C na zapadu Srbije, maksimalna dnevna od 13 do 17°C, u Beogradu do 15°C.

Početkom sledeće sedmice biće još toplije, a vreme nalik prolećnom. Ujutro se očekuju magla, ponegde i mraz, a tokom dana biće sunčano i veoma toplo za ovo doba godine.

Maksimalna temperatura biće u ponedeljak od 14 do 20°C, u utorak od 12 do 16°C, u sredu od 10 do 15°C.

Ipak, u pojedinim predelima Srbije magla će se zadržati veći deo dana, uglavnom u kotlinama i u tim predelima biće znatno hladnije, uz maksimalne temperature oko 5°C.

Bez padavina sledeće sedmice

U drugoj polovini sledeće sedmice nastaviće se stabilno vreme, uz pretežno sunčano ili umereno oblačno i uz povećanje oblačnosti na samom kraju godine.

Maksimalna temperatura biće od 10 do 15°C, a i minimalne uglavnom u plusu, dok će mraz i magla u jutarnjim časovima biti ograničeni samo na kotline i planinska područja.

Inače, za ovakvo stabilno, pa i vreme nalik prolećnom, u narednom periodu biće odgovoran visok vazdušni pritisak, ali i termički visinski greben sa Mediterana, uz advekciju vrlo tople vazdušne mase, koja će potisnutu hladno daleko na severoistok i koja neće dozvoliti prodor hladnijih vazdušnih masa. Istovremeno, sever i severozapad Evrope biće na udaru snažnih ciklona i oluja sa severa Atlantika.

Prema trenutnim prognozama nema na vidiku da u Srbiji u narednih 10 dana dođe do zimskog zahlađenja sa snegom, tako da će i novogodišnji praznici proteći u blagom i veoma ugodnom vremenu.

Inače, prosečna maksimalna temperatura za kraj decembra je od 2 do 6°C, tako da će narednih dana ponegde biti toplije za 10 do 15 stepeni, a do kraja godine temperature će biti uglavnom više za 5 do 10 stepeni.

