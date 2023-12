PROCURILA FOTOGRAFIJA TITOVOG VENČANOG LISTA: Jedna rubrika ostala je prazna i MISTERIJA do danas, a evo šta privlači pažnju FOTO

Na prste se mogu izbrojati oni koji su znali da je brak između Tita i Jovank sklopljen 15. aprila 1952. godine, nedaleko od Iloka. Prema rečima meštana, venčanje je bilo tajno i održano je u Titovoj vili, koja se nalazi između Šarengrada, Bapske i Iloka. Posle je zvanično, u knjigama, bilo zavedeno u matičnoj kancelariji u Šarengradu, malom selu u Hrvatskoj.

Tito je tada imao 60 godina, a Jovanka 28. Titova vila na Pajzošu nekad pre je pripadala grofu Elcu. Reč je o imanju od stotinak hektara, na kom se nalaze vinogradi, šume i nekoliko lovačkih kuća, razni objekti, vila, vinoteka i lovište.

foto: Sven Simon / United Archives / Profimedia

Tek nedavno u javnosti je objavljen venčani list Jovanke i Tita, a posebno su interesantni detalji koji su bili zapisani u njemu. Kum Ranković, mladoženja bez zanimanja i ispravnog datuma rođenja, mlada 32 godine mlađa, on razveden, ona neudata – tako ukratko glase podaci iz venčanog lista Josipa Broza Tita i Jovanke Budisavljević.

Prvo, mnogima upada u oči to što je Tito imao 32 godine kad se rodila Jovanka, zvanično njegova treća supruga i jedina prva dama. Primećuju i da je u ovom dokumentu kao njegov datum rođenja naveden 25. maj umesto 7. maj. Zanimljivo je nekima i to što se iz ovog dokumenta vidi da su navodno stanovali u istoj ulici sa četiri broja razlike. Pitaju se pojedini i zašto je rukopis isti svuda u venčanom listu. Kažu neki da je to logično jer je izvod pisao jedan službenik.

Ali zanimljivo da je za Tita polje za zanimanje – prazno. Inače, na Jovankinom i Titovom venčanju u aprilu 1952. godine kum je bio Aleksandar Ranković, šef Državne bezbednosti. Pojedini izvori tvrdili su da je Jovanka praktično politički nameštena Titu kako bi se on malo smirio jer je bio navodno prilično nezasit kad su žene u pitanju. Prema nekim dokumentima, Jovanku je u Titovo okruženje doveo Ivo Krajačić Stevo, načelnik komunističke tajne policije OZNA.

Mada se šuškalo da su se formalno razveli krajem 70-ih godina 20. veka, Jovanka je ostala uz Tita do njegove smrti 1980. godine. I dok je spolja među njima sve delovalo skladno, njihov odnos nije bio idiličan, pogotovo tih 1970-ih. Poslednjih nekoliko godina njegovog života Jovanka navodno nije ni viđala svog supruga. Pred kraj Titovog života 1978. čak je i britanski ambasador shvatio šta se događa, pa je u London poslao poruku sadržaja: „Tito je potpuno sam!“

Uz njega više nije bilo ni žene ni prijatelja, a ubrzo će početi da se raspada i ono što je stvorio – Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija.

