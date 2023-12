METEOROLOG OTKRIO KAKVO NAS VREME ČEKA ZA BOŽIĆ: Stiže nam debeli minus i sneg do kolena! Ovi datumi su ključni

U novogodišnjoj noći neće biti padavina i temperatura će biti u plusu od tri do sedam stepeni Celzijusovih, najavio je meteorolog Ivan Ristić prema trenutnoj prognozi.

- Za novogodišnju noć prema današnjim prognozama neće biti padavina temperatura od tri do sedam stepeni Celzijusovih.

Narednih dana zadržava se i dalje prolećno vreme, u predelima bez magle temperatura između 10 i 15 stepeni Celzijusovih, prva kiša stiže u utorak 2. januara. Zahlađenje stiže tek oko Božića 7. januara - napisao je Ristić na svom Fejsbuk profilu.

Kako je Ristić ranije rekao ove zime nam predstoje tri hladna perioda koji će doneti zahlađenje i sneg Evropi ali i našoj zemlji.

- Položaj ciklona koji će se formirati na granicama tople i hladne artičke mase pogodovaće obilnijim snežnim padavinama u pojedinim delovima naše zemlje. Prvi hladniji period počeće već oko Božića i potrajaće oko 20 dana, tako da će dobar deo januara biti pravi zimski sa dosta snega. To će ujedno biti i njahladniji deo godine. U danima sa snežnim pokrivačem i vedrim noćima očekuje se slab i umeren mraz od -10°C do -5°C na visoravnima jak mraz i do -20°C. Maksimalna temperatura oko 0°C. Zatim sa jačanjem zapadnog strujanja krajem januara sledi porast temperatura i topljenje snežnog pokrivača u nižim ali i planinskim predelima ispod 1.500 metara nadmorske visine. Ujutru ponegde slab mraz dok će najviše dnevne temperature biti između 10°C i 15°C u toplijem periodu duvaće slab i umeren južni vetar - kazao je Ristić.

Prema njegovim rečima sledeći, drugi hladniji period počeće oko 10. februara i on će trajati kraće od 7-10 dana, ali će doneti takođe puno snega i formiranje snežnog pokrivača.

- Treći i poslednji ozbiljniji prodor hladnog artičkog vazduha biće u prvoj dekadi marta. U martu treba spomenuti jačanje sibirskog anticiklona prema nama i jaku košavu u košavskom regionu. Topliji periodi će biti sve topliji tako da u martu najviša dnevna temperatura može preći 20°C. Iako će generalno zima opet biti nešto toplija od proseka imaćemo solidan broj pravih zimskih dana sa snegom i mrazom to jest niskim temperaturama. Biće i dosta padavina u hladnijim periodima uglavnom u obliku snega i oko 20 dana sa snežnim pokrivačem u nižim predelima. Zime koje smo imali u prošlom veku imale su prosečno 30 dana sa snežnim pokrivačem tako da je ovogodišni broj nešto manji.

