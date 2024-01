"HOĆETE PUTINA I NOĆNE VUKOVE? IZVOLTE, PA SE IGRAJTE SAD!" Vojni analitičar kritikovao javnu podršku Rusiji i ukazao na posledice

Sjedinjene Američke Države imaju najjaču vojsku na svetu, dok je u regionu Zapadnog Balkana najsnažnija Vojska Srbije. To stoji u najnovijem izveštaju uglednog portala „Global fajerpauer“ za 2024. godinu.

Vojska Srbije zabeležila je skok u odnosu na prethodne godine i sada se nalazi na 56. mestu.

Ovim povodom u jutarnjem programu Kurir televizije gostovao je Vlade Radulović, vojnopolitički analitičar.

Ocenio je da izveštaj jeste dobar pokazatelj stanja stvari, ali ne stoprocentno:

- Tačno je. Mi volimo da se merimo po svim kriterijumima pa i po ovim vojnim. Opet, da druge strane ta lista nije Sveto pismo i nije stoprocentno baš tako. Ima dosta prostora za kritiku same liste. Ona jeste dobar pokazatelj, ali postoje osim ovih 50 do 60 kriterijumima po kojima se pravila lista još neki koji su značajni, a kojih nema. Pre svega u pogledu nuklearnog potencijala koji se ne razmatra. Nema negativnih poena za zemlje koje ga nemaju. Takođe zaboravlja se kriterijum koji je veoma važan, a to je stanje morala. Nekako on ostaje u zapećku zbog prIče o tehnici i ljudstvu. Zatim tu je i kvalitet obuke koji svakako treba uzeti u obzir.

Komentarisao je isporuku raketnog sistema "Džavelin" Prištini od strane SAD:

- Malo su nam stvari nelogične. Ako nam treba vojska da bi se branili od NATO mislim da ta ideja nije dobra. Bitno vam je da imate kapacitete da se odbranite, ali ne treba da dođete u situaciju da se branite. To znači da ste iscrpli sve druge mogućnosti. Što se tiče sistema "Džavelin" koje su SAD isporučile Prištini, treba reći da je Priština vrlo vešto iskoristila situaciju.

- Može se to nama sviđati ili ne, ali činjenica da su oni sve vreme pakovali fascikle i slali Vašingtonu govoreći: Evo vidite, oni imaju kampanju Kad se vojska na Kosovo vrati, pa se spremaju, pa sad su kupili iz Kine ovo, pa čekaju uz Rusije ono. Onda ste na kraju imali onu situaciju sa Putinovim zastavama u Banjaluci i noćnim vukovima. Ja mogu sve da shvatim, ali zašto je potrebno da tako gurate prst u oko kad ste u takvom okruženju u kakvom jeste. Da smo mi naslonjeni na Rusiju, na Kinu, na Iran pa da razumem, ali mi smo tu gde jesmo - rekao je Radulović i dodao.

- Oni su to uredno iskoristili, pakovali, isporučili Amerikancima i ovi su rekli: Pa znate šta, u redu, pošto oni hoće Putina i noćne vukove i očigledno ih oni i naoružavaju, evo sad vama gospodo, pa se igrajte. Hajde da vidimo šta ćete sad.

