DA LI NAM PRETI JOŠ JAČE ZAHLAĐENJE I SNEG? Detaljna vremenska prognoza do kraja januara

Današnji dan doneo je Srbiji sunčano, ali hladno vreme. Ujutro je zabeležen umeren do jak mraz. Minimalna temperatura spustila se na -11°C u Smederevskoj Palanci, a u Sjenici i na Kopaoniku na -13°C. Tokom dana temperature su prešle tek koji stepen u plus.

Pred nama je vedro i hladno veče, a noć i ponedeljak jutro biće vedro, uz umeren i jak mraz.

Minimalna temperatura kretaće se od -10°C na jugu i na zapadu do -4°C na severu Srbije i u Beogradu. Lokalno na jugozapadu Srbije, na kotlinama i višim planinama očekuje se i do -12°C. Tokom dana očekuje se sunčano i toplije. Maksimalna temperatura biće od 4 do 10°C, u Beogradu do 8°C.

Duvaće jugoistočni vetar, u košavskom području jak, na jugu Banata sa olujnim udarima.

U noći ka utorku sa severozapada se očekuje naoblačenje.

U utorak će biti oblačno, tek ponegde uz slabu kišu, susnežicu i slab sneg, a padavine neće biti značajnijeg karaktera. Ponegde se očekuje i ledena kiša. Posle podne očekuje se razvedravanje. Vetar u skretanju na severozapadni.

I u utorak ujutro očekuje se mraz. Maksimalna temperatura biće od 3 do 9°C, u Beogradu do 4°C.

U sredu toplije. Prema kraju dana i večeri naoblačenje, ponegde sa padavinama.

U četvrtak će biti oblačno sa kišom. Maksimalna temperatura u većini predela biće i iznad 10°C.

U petak i za vikend promenljivo oblačno, u subotu povremeno i sa kišom.

Maksimalna temperatura tokom vikenda biće uglavnom od 5 do 10°C, u Beogradu do 8°C.

Sledeće sedmice očekuju se i toplija jutra, pa će tokom pojedinih dana od srede izostati i mraz.

S obzirom na to da je prosek maksimalne temperature za ovo doba godine od 1 do 5°C, one će sledeće sedmice biti uglavnom iznad proseka.

Prema trenutnim vremenskim prognozama do kraja januara ne očekuju se ekstremnije vremenske pojave, niti se očekuje jače zahlađenje sa značajnijim snegom. Biće toplije u odnosu na aktuelni period i period iza nas, a ne očekuju se ni značajnije padavine.

(Kurir.rs/Telegraf/Preneo: Đ. M.)

