U TURSKOJ SU AGRESIVNI I RIZIČNO JE! Učiteljica koja je pobedila bolest: Kao da idete na kozmetički tretman, a ne DA VAS OTVARAJU

Aleksandra Pantić, učiteljica iz Beograda, bezbedno je rešila svoj životni problem - gojaznost, srećna je i u petom je mesecu trudnoće.

To je uspela operacijom smanjenja želuca, koja joj je urađena u Srbiji, a ne u Turskoj u koju ljudi sa sličnim problemima masovno odlaze, ali masovno i umiru od komplikacija operacije.

Aleksandar Pantić gostovala je u jutarnjem programu Kurir televizije, a preko vibera se uključio Dr Bojan Jovanović, specijalista opšte hirurgije iz KBC Niš.

Jovanović je kometarisao česte odlaske ljudi iz našeg zemlje koji imaju problem sa gojaznošću na operaciju smanjenja želuca u Tursku. Istakao je da je glavni razlog drastično niža cena operacije u odnosu na prosečnu.

- Ja sam siguran da je razlog odlaska finansijski aspekt. Cena od 2000 ili 2.500 evra koliko oni reklamiraju na sajtovima i u sredstvima javnog informisanja je zaosta nešto što je prihvatljivo za veliki broj ljudi koji imaju ovaj problem. Na ozbiljnim svetskim klinikama cena je od 6 do 8 hiljada, zavisi kako do koje klinike. Siguran sam da finansijski momenat presudno utiče na njihvou odluku da se operišu u Turskoj - ocenio je Jovanović.

Pantić je rekla da s ena operaciju odlučila tak onda kada više pokušaja da smrša prirodnim putem nisu davali rezultate.

- Odlučila sam da operišem želudac nakon mnogo neuspelih pokušaja da smršam na prirodan način. Odlazila sam kod nutricionista. Prvo mi je bilo primamljivo da odem u Tursku zato što je neuporedivo jeftinije nego kod nas. Ukoliko ste, međutim, imalo obrazovan čovek i malo čitate o tome, vrlo je sumnjivo da je duplo jeftinija cena u Turskoj. Imala sam sreću da razgovaram sa dosta lekara koje poznajem koji su mi rekli: Nikako, zašto bi išla u Tursku kad mi ovde imamo dosta odličnih stručnjaka - rekla je Pantić i dodala:

- Tako smo došla do ovdašnjeg centra za gojaznost i oni su se baš posvetili predoperativnom pripremom koja je jako bitna. U Turskoj toga nema. Kod njih imate taj medicinski turizam i prilično su agresivni. Kada sam ih zvala bili su dosta agresivni i predstavili su tu operaciju kao da idete da radite neki kozmetički tretman, a ne da vam otvaraju abdomen. Vi ste u totalnoj anesteziji. To je jedna vrlo ozbiljna stvar. Oni to predstavljaju kao da ćete vi posle toga moći da idete da krstarite Bosforom, da šopingujete po Istambulu i td. To onda ljudima koji nisu baš informisani može zvučati primamljivo i zbog toga odlaze.

