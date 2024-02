Juče smo videli statički prikaz sredstava naoružanja i vojne opreme Vojske Srbije. Državni vrh je prisustvovao ovom prikazu.

I predsednik Srbije Aleksandar Vučić koji je rekao da je naš koncept odbrane zapravo koncept totalne odbrane i da moramo da budemo potpuno spremni, da moramo da jačamo.

Ovim povodom gost "Pulsa Srbije" je Branko Bogdanović, urednik portala Oružje online.

foto: Ministarstvo odbrane

Bogdanović je objasnio šta zapravo znači taj koncept totalne odbrane koji je istaknut:

- Pa, ako se sećamo, mi smo taj sistem totalne odbrane, nekada se to nazivala Opšta narodna odbrana, imali i ranije u bivšoj Jugoslaviji. To znači da je linija fronta na celoj teritoriji zemlje, da je svaki čovek učesnik aktivne odbrane i doprinosi onoliko koliko može i da je zemlja opremljena onoliko koliko je u mogućnosti da odgovori na svaki izazov koji preti spolja. To prvenstveno se odnosi na oružane snage, ali i na vojsku i na policiju i na druge službe, uključujući i civilnu zaštitu i sve druge organe.

Dakle, ceo narod je uključen u odbranu zemlje:

01:58 FRONT JE NA CELOJ TERITORIJI, SVAKI ČOVEK JE UČESNIK Analiza prikaza Vojske Srbije: Vraćanje obaveznog vojnog roka u Srbiji?

- To je na neki način možda najuporedivije sa milicijskim sistemom koji postoji sada, na primer, u Izraelu i tako dalje. To je ta tema posebno zanimljiva kada govorimo o ponovnom vraćanju vojnog roka, kao obaveznog.

Kurir.rs