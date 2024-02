DUBOKO UZNEMIRUJUĆE! DVE SPALJENE MAČKE U NIŠU, JEDNA UGINULA: Raspisana novčana nagrada od 1.000 EVRA za informaciju o počiniocu

Jos jedno stravično zlostavljanje životinja na Jugu Srbije. Dve mačke zapaljene su u selu Berbatovo kod Niša, a jedna je, zbog teških opekotina, u međuvremenu uginula. Prema rečima meštana, nije prvi put da se životinje zlostavljaju na ovakav, brutalan način.

Više informacija od naše Milene Antić, uz upozorenje da slede uznemirujucći snimci povređenih životinja. Udruženje PIT će podneti krivične prijave, ali je raspisalo i nagradu od hiljadu evra za one koji daju informaciju ko je počinilac ovog dela.

Nina Krstić, iz udruženja Pit, za jutarnji program Kurir televizije rekla je više o ovom stravičnom slučaju, ali i o nagradi od hiljadu evra.

- Došlo je do uginuća jedne mačke. Imala je jako teške povrede, to su opekotine po celom telu. Njoj je sve vreme ukazivana veterinarska pomoć, ali nažalost, nije preživela. Takođe je pronađena i druga mačka sa jako teškim povredama opekotinama. Njoj se trenutno ukazuje veterinarska pomoć. A kako su nam građani rekli, to nije redak slučaj. Znači, dešava se vrlo često da se životinje spale i da je do sada bilo više puta takvih radnji i takvih izvršenja krivičnih dela. Mi ćemo protiv NN lica podneti krivičnu prijavu zbog ubijanja, mučenja i i zlostavljanja životinja - rekla je Krstić i dodala:

Da bismo taj proces prosto ubrzali. Raspisali smo nagradu u iznosu od hiljadu evra za sva lica koja imaju bilo kakvu informaciju o izvršenju ovog krivičnog dela. Mogu da nam se jave i apelujemo na njih da nam se jave. Mi dugi niz godina apelujemo na značaju očuvanja dobrobiti životinja. Pored toga, stalno objašnjavamo da su prosto takva zlodela i takvi monstruozni vidovi ponašanja krivično delo. Znači da to ne sme da se radi i ne bi trebalo da se radi, kako zbog zakonskih propisa, tako i zbog moralnih razloga. Ali evo, i dalje imamo takve slučajeve. Imamo za ovakve slučajeve zatvorske kazne u stavu 1. To je zatvorska kazna do tri godine.

