BILO JE NAPORNO, ALI VEĆ DRUGAČIJE GLEDAM NA BUDUĆNOST: Anđelija (29) iz Leskovca DOBILA BUBREG OD MAJKE i ima jaku poruku!

U Uni­ver­zi­tet­sko-kli­nič­kom cen­tru (UKC) u Ni­šu uspe­šno se na­sta­vlja re­a­li­za­ci­ja pro­gra­ma tran­splan­ta­ci­je or­ga­na. Ka­ko su is­ta­kli na Kli­ni­ci za kar­di­o­hi­rur­gi­ju, ko­ja je po­sta­la pra­vi cen­tar za tran­splan­ta­ci­ju, i u ovoj go­di­ni uči­ni­će se sve ka­ko bi se po­mo­glo svim bo­le­sni­ci­ma ko­ji če­ka­ju šan­su za nov po­če­tak.

- Na ovoj kli­ni­ci je pre ne­ko­li­ko da­na oba­vlje­na pr­va tran­splan­ta­ci­ja bu­bre­ga u 2024, ka­da je An­đe­li­ja (29) iz Le­skov­ca do­bi­la no­vi bu­breg od do­no­ra - od svo­je maj­ke Vi­o­le­te (53). Tran­splan­ta­ci­ja je uspe­šno obavlje­na, a obe pa­ci­jent­ki­nje do­bro su pod­ne­le pri­pre­mu za ope­ra­tiv­ni za­hvat, kao i sve po­sle nje­ga - re­kao je prof. dr Dra­gan Mi­lić, di­rek­tor ni­ške kar­di­o­hi­rur­gi­je.

Vi­še­me­seč­ne pri­pre­me za tran­splan­ta­ci­ju bi­le su na­por­ne, ali i uspe­šne, is­pri­ča­la je An­đe­li­ja, ko­ja se posle uspe­šnog za­hva­ta na ni­škoj kar­di­o­hi­rur­gi­ji opo­ra­vlja na Kli­ni­ci za ne­fro­lo­gi­ju ni­škog UKC-a.

- Sve je za sa­da, a na­dam se da će ta­ko bi­ti i ubu­du­će, u naj­bo­ljem re­du i da ću za­hva­lju­ju­ći do­bro­ti, od­luč­no­sti i hra­bro­sti mo­je ma­me, ži­ve­ti kao sav osta­li svet. Opo­ra­vljam se i već sa­svim dru­ga­či­je gle­dam na bu­duć­nost i svoj no­vi ži­vot - is­pri­ča­la je An­đe­li­ja, a nje­na maj­ka Vi­o­le­ta, ko­ja se po­sle tran­splan­ta­ci­je nala­zi na Kli­ni­ci za uro­lo­gi­ju, ta­ko­đe se uspe­šno opo­ra­vlja.

- Ćer­ka i maj­ka bi­le su pod bud­nim okom Kli­ni­ke za ne­fro­lo­gi­ju i di­rek­tor­ke prof. dr Bran­ke Mi­tić, pu­nih osam me­se­ci to­kom pri­pre­ma za tran­splan­ta­ci­ju - uka­zao je Mi­lić, is­ta­kav­ši da su te­melj­ne pri­pre­me naj­vi­še i do­pri­ne­le uspe­šnom za­hva­tu.

- Uvek po­sto­je broj­ni iza­zo­vi ko­ji mo­gu do­ve­sti i do te­ških kom­pli­ka­ci­ja u po­stup­ku i to­kom sa­mog pro­ce­sa tran­splan­ta­ci­je. Ovo­ga pu­ta, za­i­sta, sve je do per­fek­ci­je ura­đe­no do sa­mog za­hva­ta, ta­ko da je po­sle pe­to­ča­sov­ne ope­ra­ci­je, ko­ju je re­a­li­zo­va­la eki­pa na­ših struč­nja­ka, ja­sno da se po­sle sve­ga sa­mo mo­že po­že­le­ti sre­ća u pred­sto­je­ćem ži­vo­tu An­đe­li­ji i do­no­ru maj­ci Vi­o­le­ti - re­kao je Mi­lić.

- Hvala dr Branki Mitić i mami Violeti što su omogućili Anđeliji novi početak a svi mi sa klinike želimo im svu sreću u životu. Podržimo program transplantacije kako bi pomogli svim onim bolesnicima koji čekaju svoju šansu za nov početak - napisao je na svom fejsbuku dr Milić.

