Javnost je uznemirena zbog još jednog slučaja vršnjačkog nasilja. Učenicu sedmog razreda Osnovne Skole Car Konstantin u Nišu, pretukle su tri devojcice na putu do skole.

One su imale maske i fantomke, a u tuči su je udarale - kamenom u glavu, i to, kako se navodi, pošto je dobila peticu iz nemačkog.

Ceo slucaj ispituje i policija, pošto se sve dogodilo van skole, a o ovom slucaju, javnost je obavestio zamenik predsednika Skupštine grada Niša, koji je bio sagovornik Kurir televizije.

02:03 26 DECE OD 27 UKAZUJE DA SE PLAŠE TE NASILNICE Igor Novaković: Radili su joj sociometriski test, ŠKOLA NIJE PREDUZELA MERE

- To se dogodilo 24. januara, a dan ranije devojka je dobila poruku putem Instagrama da ukoliko dobije peticu na pismenom iz nemačkog, da će dobiti batine. Ona se takmiči, jedina dobija peticu iz tog predmeta. Sutradan je sa fantomkama, dok se vraćala kući, napadaju i kamenom je pogađaju u glavu. Inače, i pre ovoga sam zvao direktorku te škole, ona je pokušavala to da zataška pa je razgovarala sa roditeljima, dala ukor nasilnicima, smanjila ocenu iz vladanja... Naravno, sve to se samo nastavljalo, neko ko je spreman da navuče fantomku i gađa kamenom ništa ne znači trojka iz vladanja.

- Prvog novembra je u tom odeljenju rađen sociometriski test, a on je pokazao da 26 dece od 27 ukazuje na jednu devojčicu kao nasilnicu i da se svi plaše od nje. Nakon tog testa, škola je bila dužna da preduzme neke mere, ali nije. Ta devojčica je nekoliko puta dobila ukor. To je nije sprečilo da uzme kamen i polomi glavu devojčici.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs

Bonus video:

01:54 NATAŠI UGINUO PAS OD TROVANJA TOKOM ŠETNJE: Posle deset sekundi krenula joj pena na usta! Šokantno nasilje nad životinjama