DEKA NESTALOG FILIPA U ŠOKU ZBOG VESTI DA MU JE UNUK NAĐEN MRTAV! Odgovorni za lažnu vest nisu se javljali ceo dan: OVO JE ISTINA

Veliki broj medija u Srbiji juče je, pozivajući se na sajt "Nestali Srbija" objavio informaciju da je Filip Urumović iz Klenka, koji je nestao 20. novembra prošle godine, pronađen mrtav.

Međutim, iz policije su saopštili da ne mogu da potvrde tu informaciju, a oglasila se i Filipova porodica kojoj takođe takve vesti nisu potvrđene.

O čemu se radi gledaoce jutarnjeg programa Redakcija na Kurir TV izvestila je iz Sremske Mitrovice novinarka Aleksandra Dražić, koja je pratila ovaj slučaj od početka.

- Ova situacija, dakle, zaista je uznemirila ne samo porodicu, nego i čitavu Srbiju. Ja sam bila sve vreme u kontaktu sa Filipovim dekom Brankom Jankovskim. Ni posle dva meseca nemamo nikakvu informaciju o njemu. Nema ni traga, ni glasa, gde se nalazi i gde je nestao. Sam deka je bio prinuđen da pozove novinare, s obzirom da je upravo iz medija saznao ovu informaciju, a to je da je pronađeno beživotno telo njegovog unuka koja nije tačna. Dakle, on je pozivajući medije, tražio objašnjenje, pošto njega policija nije pozvala i on nije dobio takvu informaciju, čudio se zbog čega su prvo to saznali mediji - izvestila je Aleksandra Dražić.

Dodala je i da je na sve načine pokušala da stupi u kontakt sa odgovornima za objavljivanje ove informacije.

- A onda smo dobili tačnu informaciju šta se sve dogodilo. Dakle, ova informacija je osvanula na Instagram profilu Nestali Srbija. Mi smo pokušali da ih kontaktiramo tokom jučerašnjeg dana putem telefona, a kako nismo mogli da uspostavimo kontakt tim putem, poslali smo i email sa upitom kako je ova nedovoljno očigledno proverena informacija dospela u javnost. Međutim, odgovor do ovog trenutka nismo dobili. U međuvremenu se i Više javno tužilaštvo oglasilo i reklo da nemaju ovu informaciju, tačnije da nisu obavešteni od strane nadležnih organa da je pronađeno telo Filipa Urumovića. U večernjim satima, kao što je većina korisnika društvenih mreža mogla već da vidi, a kasnije i kako su mediji preneli, na Instagram profilu Nestali Srbija, osvanulo je izvinjenje.

Za kraj, istakla je da su jedine relevantne informacije one dobijene od zvaničnih institucija.

- Oni dalje kažu da je došlo do nesporazuma usled dobijanja neistinite informacije od strane jedne osobe koja je to prijavila njima i tako je ova informacija, u stvari po njihovom objašnjenju, dospela u javnost. Do ovog trenutka jedini zvanični podaci koje smo dobili jesu od policijske uprave u Sremskoj Mitrovici, službe za odnose sa javnošću, koji su nam rekli da ovaj slučaj ne mogu da nam potvrde s obzirom da telo Filipa Urumovića nije pronađeno.

