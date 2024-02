POČINJU PRAZNIČNE GUŽVE! Ovo treba da znate pre polaska na put - gde su radovi, kako da znate kako je na granici i sve ostalo

Povodom Dana državnosti – Sretenja neradni dani u Srbiji biće 15. i 16. februar, sutra i prekosutra, i mnogi planiraju da dva neradna dana vezana sa predstojećim vikendom provedu na planini, u banji, na selu, da posete neki od gradova u Srbiji ili inostranstvu.

Bez obzira u kom pravcu krećete put mini odmora, morate znati da se, prema podacima Auto-moto saveza (AMSS) početak pojačanog saobraćaja očekuje već od danas, u prvim popodnevnim satima.

- Pojačan saobraćaj može biti nastavljen i u četvrtak 15. februara. Završetak prazničnog produženog vikenda doneće još jedan talas pojačanog saobraćaja u nedelju, 18. februara u kasnijim popodnevnim i večernjim satima – kažu u AMSS.

U nastavku vam donosimo sve detaljno što treba da znate ukoliko već danas ili narednih dana krećete na put, a za početak, evo šta treba da uradite pre puta:

Kontrola vozila, dokumenti i brojevi podrške

Vozače i putnike, iz AMSS savetuju da pre puta prekontrolišu:

rashladnu tečnost u motoru

nivo motornog i kočionog ulja

pritisak u pneumaticima

stanje rezervnog točka

Prekontrolišite i svu obaveznu dodatnu opremu koja je definisana Zakonom o bezbednosti saobraćaja, a to je :

trougao

fluorescentni prsluk

sajla za vuču

prva pomoć

uređaji za povećanje trakcije u zimskom period – lanci.

- Ukoliko putujete van granica naše zemlje, na vreme obezbedite sva potrebna međunarodna dokumenta za zemlju u koju putujete ili kroz koju prolazite – poručuju iz AMSS.

Isto to je pre nekoliko dana upozorio i MUP. Naime, kako su saopštili, s obzirom na to da se povodom obeležavanja Dana državnosti, očekuju gužve na granici, Ministarstvo unutrašnjih poslova apelovalo je na građane da se o stanju na graničnim prelazima Srbije upoznaju na internet stranicama MUP-a i Auto-moto saveza Srbije, kao i da koriste i alternativne granične prelaze.

"Pre polaska na put treba proveriti važenja pasoša, a ako putujete svojim automobilom i rok saobraćajne dozvole i vozačke dozvole, kao i da li je registraciona nalepnica važeća za vreme putovanja, navodi MUP.

MUP, odnosno Uprava granične policije pozvala je sve građane da pre polaska na put provere stanje na graničnim prelazima na internet stranici Ministarstva unutrašnjih poslova i Auto-moto saveza Srbije.

Da bi se izbeglo dugo čekanje na graničnim prelazima MUP je apelovao na građane da koriste i alternativne granične prelaze (o tome niže u tekstu).+

Radovi na putu - kako do informacije

Što se tiče radova na putu podsećaju da putari koriste lepo vreme za popravku novonastalih oštećenja na kolovozu koja su češća u zimskom periodu. Intenzivno rade na redovnom održavanju državnih puteva, ali vrše i izgradnju novih deonica.

Na tim deonicama saobraćaj se odvija prema privremenom režimu saobraćaja, a na osnovu odgovarajuće saobraćajne signalizacije, koju je neophodno poštovati i prilagoditi vožnju u datim uslovima. Na pomenutim mestima, u satima pojačanog saobraćaja, može biti i usporene vožnje, a na koju vozači moraju biti spremni.

- Informacije o radovima koje dobijamo od JP „Putevi Srbije“ vozači mogu pogledati na našoj interaktivnoj mapi na sajtu na kojoj se nalaze i informacije o aktuelnim zadržavanjima na graničnim prelazima, koje svakodnevno u više navrata dobijamo od Uprave granične policije – kažu u AMSS.

Savete je da unapred pogledate ovu mapu radova i prohodnosti na putevima i graničnim prelazima kako biste mogli da planirate vreme polaska na put i rutu.

Zadržavanja na granici i radno vreme prelaza

U AMSS napominju da se informacije o zadržavanju na graničnim prelazima u danima intenzivnog putovanja jako brzo menjaju, pa ih zato treba uzimati kao okvirno vreme zadržavanja.

Svakako, pojačan saobraćaj se očekuje na autoputevima ka Mađarskoj, Makedoniji i Hrvatskoj. Shodno tome na najfrekventnijim graničnim prelazima, može biti povremeno dužih zadržavanja od uobičajenih.

- Vozače podsećamo da je pored informacije o vremenu zadržavanja na našim graničnim prelazima potrebno dodati i vreme koje se provodi na putničkim terminalima kod naših suseda, a koje je u praksi dosta duže od zadržavanja na našim terminalima – kažu u AMSS.

Najopterećeniji granični prelazi i alternativni granični prelazi

Sa Mađarskom su najopterećeniji prelazi Horgoš i Kelebija, zato se u danima pojačanog saobraćaja preporučuje granični prelaz „Bački Breg“ koji je otvoren od 00-24 sata, dok će granični prelaz „Horgoš-2“ do 20. marta biti otvoren od 7 do 24 sata (do ponoći), što će sigurno doprineti rasterećenju najfrekventnijih prelaza sa ovom zemljom.

- Granični prelazi sa Hrvatskom rade non-stop od 00-24 sata. Najopterećeniji je granični prelaz „Batrovci“, zbog toga se mogu koristiti prelazi Šid, Sot i Ljuba, na kojima su zadržavanja uvek kraća. Pojačan saobraćaj očekujemo i na prelazima sa Severnom Makedonijom, Bosnom i Hercegovinom i Crnom Gorom, ali na osnovu dosadašnjeg iskustva na ovim prelazima i u onim satima najintenzivnijeg putovanja, ne očekujemo duža zadržavanja od 45 do eventualno 60 minuta. Radno vreme svih prelaza sa ovim zemljama su od 00 – 24 sata – saopštili su iz AMSS.

Korisno - kako da znate da je na graničnom prelazu gužva

Kako biste tokom puta saznali na kom graničnom prelazu je najveća gužva, a gde je najprohodnije, od velike pomoći mogu da vam budu četiri stvari.

JP "Putevi Srbije"

Za sve one koji se od petka odlučuju na put po Srbiji ili negde u inostranstvo, od koristi će biti praćenje dnevnih servisnih informacija na sajtu JP “Putevi Srbije”, da bi znali ima li radova na nekim saobraćajnicama, da li su neke privremeno zatvorene i koji su onda alternativni pravci, te da ili ima gužvi na naplatnim stanicama autoputeva, ali i kakve vremenske prilike, od magle do poledice, vas očekuju na pojedinim deonicama.

Obratite pažnju: Ovo će vam pomoći u domaćem saobraćaju, ne i u inostranstvu.

Sajt AMSS

Kako se budete približavali granici, stanje na prelazima i putevima uopšte možete da proverite na sajtu AMSS, a koristan je link gde uživo možete da pratite snimak sa kamera. Osim samog snimka, tu je navedeno i koliko se, prema zvaničnim informacijama, čeka na granici.

Obratite pažnju: AMSS daje informacije samo o tome koliko se čeka na našoj granici, dakle bez onog što vas dodatno očekuje u međuzoni i na samom prelazu države suseda. A to može da pridoda nekada i još nekoliko sati čekanja u koloni.

Aplikacije za mobilni

Prikaz gužvi na granicama daju i aplikacije za pametne telefone, poput "BorderWatcher". Ona se oslanja na iskustva korisnika aplikacije koji objavljuju koliko su vremena proveli na nekom graničnom prelazu.

Dovoljno je da odaberete zemlju iz koje dolazite i u koju idete i izaći će vam lista graničnih prelaza i trenutno vreme čekanja. Možete i vi da podelite svoje iskustvo i tako pomognete i drugima.

Obratite pažnju: Korišćenje mobilnog internet saobraćaja na graničnim prelazima može da prouzrokuje vanredne troškove ako se zadesite u romingu.

Google Maps

Ako u Gugl mapama uključite opciju prikaza intenziteta saobraćaja (traffic) i zumirate na određeni granični prelaz, ili bilo koji drugi deo vaše rute, možete da vidite koliko su duge kolone automobila predstavljene punim crvenim ili bordo linijama.

Obratite pažnju: Važno je da se o gužvama i stanju na prelazima informišete na vreme, makar pola sata pre dolaska na granicu. Jer, ako dođete pred granicu i upadnete u gužvu, više nema nazad, nema polukružnog - osuđeni ste na čekanje. Još jedna važna napomena, opcija "traffic" ne radi u offline modu mape koju ste prethodno preuzeli.

Naplatne stanice bez pauze i povećan broj inkasanata

Iz JP „Putevi Srbije“ poručuju da se na državnim putevima u Srbiji zbog praznika očekuje povećan intenzitet saobraćaja.

-„Putevi Srbije“ su preduzeli sve neophodne mere u cilju bržeg prolaska vozila, intenziviran je rad na naplatnim stanicama, svi kanali za naplatu putarine i distribuciju kartica su u funkciji 24 časa dnevno bez pauze. Povećan je broj inkasanata na naplatnim stanicama kako bi se obezbedio nesmetan prolazak vozila usled pojačanog saobraćaja na autoputevima u Srbiji – rečeno je.

U ovom JP, iako je pojačan intenzitet saobraćaja, ne očekuju zadržavanja na naplatnim stanicama i podsećaju da najbrži prolazak kroz naplatne stanice omogućava elektronska naplata putarine (ENP) koja značajno skraćuje vreme putovanja i omogućava vozilima prolazak bez zaustavljanja, a ujedno predstavlja i jeftiniji vid plaćanja putarine.

Aplikacije, društvene mreže i internet prezentacije

Učesnici u saobraćaju putem portala na autoputevima i aplikacije za mobilne telefone "Putevi Srbije" mogu da se informišu u realnom vremenu o eventualnim zadržavanjima na naplatnim stanicama, prekidima saobraćaja, stanju kolovoza, vremenskim prilikama i drugim neophodnim informacijama.

Apel za vozače

Apeluju na sve učesnike u saobraćaju da:

ne kreću na put bez obavezne zimske opreme, posebno u brdovitim i planinskim predelima

da poštuju ograničenja brzine i prilagode brzinu kretanja uslovima na putu

ne voze pod dejstvom alkohola, kako ne bi ugrozili svoj život i živote drugih

u slučaju smanjene vidljivosti posebnu pažnju obrate na pešake

