SRBIJA SLAVI DAN DRŽAVNOSTI: Vijore se zastave, centralna ceremonija u Orašcu (FOTO)

Srbija danas obeležava Dan državnosti, u znak sećanja na 15. februar 1804. kada je počeo Prvi srpski ustanak, a istog datuma 1835. proglašen je prvi srpski Ustav.

1 / 27 Foto: Printscreen/RTS 1

Praznik se obeležava nizom manifestacija, a centralna državna ceremonija, je u Orašcu kod Spomenika voždu Karađorđu i nju predvodi ministar odbrane Miloš Vučević.

foto: Printscreen/RTS 1

Obraćanje Milorada Dodika

- Danas u Republici Srpskoj ljudi slave jednako kao svoj Dan državnosti i ne mogu to da zabrane ni lažni ni strani predstavnici kolektivnog Zapada, oni koji nisu ni znali da je ovde pre 500 godina bilo Srba. Srbi su svojim glasom pre 220 godina pokazali da postoje i taj glas i dan danas jasno se čuje i pokazuje. Taj glas će se širiti širom sveta. Treba da se okupimo u onome što jeste srpski svet, da držimo do svog identiteta, pismenosti, slave i da ne dozvolimo nikome da nam to ospori.

Predsednik RS je podsetio da je 146 buna podignuto za oslobođenje od Dahija.

- Mi u Republici Srpskoj želimo jaku i stabulnu Srbiju, jer bez nje mi smo izloženi kao glineni golubovi. Prirodno je da RS i Srbija teže jedinstvu, mi smo jedan narod, mi želimo da imamo što više jedinstvenih projekata - kaže Dodik.

Napomenuo je da je mirna i razvijena Srbija koju gradi Vučić, ona koja treba Srbima.

- Verujem u Srbiju i verujem u Aleksandra Vučića, radimo zajedno, iako mnogi žele da razvale to jedinstvo. Mi kao mali narodi nemamo potencijal da se bavimo globalnim pitanjima, mi treba da sačekamo kako će se stvari razrešiti - rekao je Dodik i dodao da se raduje jačanju srpske vojske

- Srbija neka bude jaka i večna, neka živi srpski narod i Republika Srpska - poručio je Dodik.

foto: Printscreen/RTS 1

Obraćanje Ivice Dačića

- Pre 220 godina, na ovom mestu okupili su se najviđeniji ljudi srpskog naroda, rešili su da krenu u borbu za slobodu koje su generacije pre sanjale vekovima. Imali su pred sobom najuzvišeniji cilj, sloboda za svoj narod. Još više od toga, hrabrošću i žrtvom ostavili su nam u nasleđe istu obavezu. Ta borba i danas traje, sve borbe za slobodu od tada do danas su nam dale da imamo lepu i slobodnu državu i to moramo više da cenimo. Ceo svet je tada čuo da su Srbi krenuli u borbu za slobodu. Srbija je tada, kao i danas, kao što je bila, kao što će biti deo sveta, deo svetske istorije.

- Sprski narod je za 220 godina nebrojano puta morao da brani slobodu i nezavisnost. Branili smo slobodu, ne samo oružjem, nego i prvim Ustavom iz 1835. godine. Srbija je pod Milošem Obranovićem bila među prvih 20 zemalja koja je donela moderni ustav. Na ovom mestu su naši preci palili plamen slobode.

- Herojstvo i junaštvo čija je jedina granica razum i mudrost, zato nam je danas potrebna herojska politika ali i mudra koja će nam pomoći da ostvarimo državne interese bez žrtava. Neka je večna slava junacima, živela Srbija - rekao je Dačić.

foto: Printscreen/RTS 1

Polaganje venaca na spomenik Karađorđu u Orašcu

Ministar odbrane Miloš Vučevič i predsednik Republike Srpske Milorad Dodik položili su vence na spomenik voždu Karađorđu uz intoniranje himne Bože pravde.

foto: Printscreen/RTS 1

Počela centralna ceremonija povodom Dana državnosti

Opelom koje služi episkop šumadijski Jovan, počela je centralna ceremonija obeležavanja Dana državnosti u Orašcu, u znak sećanja na dva događaja koja su presudno uticala na razvoj naše države.

Na Sretenje 1804. godine, Karađorđe je u Orašcu podigao Prvi srpski ustanak, a 31 godinu kasnije, u Kragujevcu je donet i proglašen prvi moderni ustav Srbije, poznat kao Sretenjski.

foto: Printscreen/RTS 1

Obeležavanju Dana državnosti prisustvuju brojni srpski zvaničnici među kojima su ministar unutrašnjih poslova Bratislav Gašić, ministar državne uprave i lokalne samouprave Aleksandar Martinović, ministar finansija Siniša Mali, ministarka kulture Maja Gojković, ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović.

Prisustvuju i ministarka prosvete Slavica Đukić Dejanović, ministar za brigu o selu Milan Krkobabić, ministarka poljoprivrede Jelena Tanasković, ministar bez portfelja zadužen za koordinaciju aktivnosti i mera u oblasti odnosa Republike Srbije sa dijasporom Đorđe Milićević, ministarka pravde Maja Popović, ministarka zaštite životne sredine Irena Vujović, ministar za javna ulaganja Marko Blagojević.

Predsednik Vučić čestitao Dan državnosti

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je građanima Srbije Dan državnosti – Sretenje.

"Srećan Dan državnosti. Živela Srbija!", napisao je Vučić na Instagramu.