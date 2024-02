SRPKINJA ANA MISTERIOZNO NESTALA U ŠPANIJI! Otišla u Madrid na odmor, bratu poslala bizarne poruke! Svi se pitaju GDE JE BIVŠI MUŽ

Srpkinja Ana Knežević (40), koja godinama živi i radi u Fort Loderdejlu na Floridi otputovala u Madrid na odmor, ali joj se gubi svaki trag.

Suprug David od kog se razvela, kako kažu njene prijateljice, umesto da pomogne u potrazi "sakrio se u Srbiji".

U potragu za Anom Knežević, inače "biznismenkom" sa Floride uključio se FBI koji je stupio u kontakt sa španskom policijom.

Kako je za američke medije izjavila Anina prijateljica ona je zbog prolaska kroz težak razvod od supruga Davida, sa kojim ima zajednički biznis, otputovala u Madrid, a planirala je sa drugaricama da ode i do Barselone, ali joj se 2. februara gubi svaki trag.

- Čule smo se kada je doputovala u Madrid, zvučala je srećno, ali posle toga nisam više mogla sa njom da stupim u kontakt. I ja i Anin brat smo dobili od nje bizarne poruke. Navodno da je upoznala nekoga i da ide sa njim, ali da tamo nema mreže i da neće moći da nas pozove. To nije napisala Ana, ona nije takva. Nikada ne bi otišla kod nekoga koga je tek upoznala, a i te poruke nije poslala ona, pisane su ako da je korišten gugl translejt. Tražila sam da podeli lokaciju, ali to se nije desilo. Posle toga više nismo mogli da stupimo u kontakt sa njom. Kada se nije javila do nedelje (4. februar, prim. aut.) pozvala sam špansku policiju - ispričala je Anina prijateljica za medije.

Ona je navela i da je stupila u kontakt sa Aninim bivšim suprugom Davidom, i da su se dogovorili da se nađu u Madridu i potraže je, ali suprug nije došao.

- Predložila sam mu da pomogne u potrazi, ali on nije došao. Kada sam ga ponovo pozvala on je rekao da je otputovao u Srbiju - objasnila je Anina prijateljica.

Kako je prijateljica objasnila, Ana i David su bili trinaest godina u braku pre nego što su se razišli.

Španska policija je u međuvremenu utvrdila da je one noći kada je nestala Ana na zgradi u kojoj ima stan onesposobljena kamera i da je to uradio muškarac koji je na glavi imao kacigu, a kameru je poprskao crnim auto sprejem.

Inače američki mediji su pričali i sa Aninim komšijama iz Fort Loderdejla koji su im ispričali da je njihova kuća dobro pokrivena sigurnosnim kamerama.

- Ona je bila pod stresom zbog razvoda od muža, sa kojim ima uspešan biznis, ali je ipak delovala raspoloženo - kazale su komšije.

