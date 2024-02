VUKAŠIN IMA 13 GODINA, RADI KAO AUTOMEHANIČAR U SERVISU I VEĆ ZARAĐUJE! Najmlađi je majstor u Leposaviću, a ima jednu želju (FOTO)

Vukašin Todorović, trinaestogodišnji dečak iz Leposavića, je najmlađi automehaničar u ovom mestu koji posle škole i do deset sati radi u ujakovom servisu i mesečno zaradi oko 10.000 dinara!

Đak je Osnovne škole "Leposavić", ide u sedmi razred, a planira i da upiše srednju policijsku školu, ali da nastavi sa zanatom, kaže za Kurir njegova majka Gordana Todorović (37).

- Od svoje prve godine počeo je da se igra sa šrafcigerom i alatom. I dan danas čuvamo njegovu fotografiju iz kanala u servisu mog brata. Nosi sandalice koje su pune ulja, a u ruci drži šrafciger. Već tada nam je bilo jasno da će ići u zanat. Kako je rastao sve češće bi odlazio tamo sa ujakom. Dete je uz njega sve više zavolelo vozila, motore, alat. Svakim danom je sve bolji i bolji, ali škola mu ne ide - priča Todorovićeva kroz smeh i dodaje:



- Od prvog do četvrtog razreda je bio odličan, a sada je vrlo dobar. Međutim, on ništa ne uči, jednostavno ne želi, a sve što zna pamti na časovima slušajući nastavnike i đake dok odgovaraju. Pre neki dan u elektronskom dnevniku vidim da je dobio jedinicu iz biologije. Stvarno je sramota, grdim ga, ali on samo kaže da nema vremena da uči jer radi.



Majka naglašava i da njega niko ne tera da radi i zarađuje, već da on to sam čini iz ljubavi prema mehanici.



- Ja sam u početku bila protiv toga jer smatram da je škola na prvom mestu, a onda sam se pomirila sa tim. I ja i suprug ga podržavamo, sad smo i ponosni na njega. On ujutru ide u školu, popodne kad dođe oko 15 sati ode u servis i tamo bude do devet, deset sati uveče. Nekad ostane i do ponoći. Sve što tamo radi beleži u svoju svesku, a bogami ima i zaradu. Bude to nekada oko 500 dinara dnevno, nekada više... Dečak u servisu kao šegrt zanimljiv je svim mušterijama pa mu mnogi ostavljaju bakšiš po 100, 200, 800, 1.000 dinara dinara.

Sve to njemu mnogo znači i daje mu vetar u leđa. Kaže da mesečno sakupi najmanje 10.000 dinara. Dosta je sada zaradio tokom zimskog raspusta, nije propustio nijedan dan da ne radi. Taj novac on sakuplja, odvaja sa strane i jednog dana kada položi vožnju hoće sebi da kupi dobar auto - kaže Gordana koja je svesna toga da su ovakva deca danas retkost te i da nam zbog toga zanatlije izumiru.



Takmičenje

Ponosna majka kaže i da je Vukašin učestvovao i na republičkom takmičenju AMSS "Šta znaš o saobraćaju" i da se ove godine priprema za učestvovanje

Mladi automehaničar kaže za Kurir da ima želju da upiše policijsku školu, ali da neće napustiti zanat. - Ako mi se ispuni želja da upišem policijsku školu voleo bih da radim na Jarinju na punktu da bih svaki dan mogao da budem kući i radim sa ujakom. Leposavić i mehanika se ne napuštaju ni po koju cenu.

- Zato sam ja sve ponosnija na njega. Pre neki dan ušla sam u auto i shvatila da nam akumulator ne radi. Zovem supruga, on kaže zovi Vukašina. Zovem sina koji iz servisa donosi akumulator i namešta ga, a suprug gleda. Pustićemo ga da sam odluči koju će srednju školu da upiše, zanat mu svakako neće pobeći i može samo dodatno da mu znači.

