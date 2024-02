SKANDAL U SRPSKOM MARKETU! Čovek stao na kasu, primetio jednu stvar pa POLUDEO - kasirka nije časila časa, u trenu nastao HAOS

Srpkinja, kasirka iz jednog marketa priznala je da je nedavno bila verbalno napadnuta od strane starijeg gospodina samo zato što je usled velikog posla bila van kase. Zbog kako kaže, odvratnih psovki koje su joj bile upućene, priznala je da okreće novi list u odnosu s ljudima.

Na svom Iks profilu, žena iz Srbije objasnila je da nakon šoka koji je doživela od starijeg gospodina, više ne želi da trpi uvrede na račun njenog posla. Iako joj se kaže, čovek kasnije izvinuo, zbog njene reakcije koju nije očekivao, "počastio" ju je psovkama još jednom.

"Danas, na poslu bila sam verbalno napadnuta i vređana od strane gospodina od nekih 70-75 godina. Repertoar koji je koristio je od "p* k***" do "pi*da ti materina" uz omalovažavanje moje profesije. Ovako do sada nije niko reagovao i to sve jer sam bila van kase i što sam mu rekla da račun koji je doneo da zameni robu preda koleginici na kasi. Tu sam bila fina uz komentar 'sram vas bilo'.

"Neću više nikoga da trpim"

Kasnije se vratio i krenuo da se izvinjava i očekivao da pristanem na izvinjenje, što nisam jer nije u redu. Kada je video da ne praštam, dobio je novu inspiraciju i krenuo da me na*ušava još zešće. Uzvratila sam žestoko i počastila ga u istom merom. Šokiran, izlazi, ne veruje ali i dalje pi*kara.",napisala je ona, pa dodala da više neće dozvoliti da je iko vređa.

"Došli ste da kupite. Na kasi dobijate 'dobar dan', ljubaznost, osmeh, šalu i račun. Kome se ne sviđa, ko nije društven i ko je nedoje*an, ne ulazite nigde.

Ja sigurno da neću više nikog trpeti i dozvoljavati da se iživljava nada mnom, neću, po cenu lomljenja ruke opet i otkaza. Braniću se svim sredstvima! Ja nisam ni jedna moja koleginica i ne plačem. Ako ste bolesni, lečite se!", zaključila je ona.

"Kad naiđe neko nasmejan, budeš oprezan"

Njena objava šokirala je mnoge korisnike društvene mreže Iks, koji su joj u komentarima pisali reči podrške.

"Bravo bre... Ne daj na sebe!", "Podržavam te do neba! To bre sve isfrustrirano, ne sme na ukućanima, pa se iživljava na ljude koji pošteno zarađuju svoj hleb", "Kaže jedna kasirka, kad sam počela da radim na 10 kupaca jedan je bio nadrndan i nenormalan, danas kad naiđe neko normalan ili ne daj Bože nasmejan i našali se, budeš oprezan jer drastično odskače", pisali su joj oni.

