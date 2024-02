ZBOG OVOGA POLICIJA SADA MOŽE DA VAM ODUZME VOZILO: Ovo su novi propisi koji mogu SKUPO DA VAS KOŠTAJU

Od petka su na snazi novi saobraćajni propisi koji bi skupo mogli da koštaju nesavesne vozače. Policija može privremeno da oduzme vozilo onima koji počine težak prekršaj i to ako su u prethodne dve godine već dobili presude Prekršajnog suda. U riziku da ostanu bez vozila je nekoliko hiljada vozača u Srbiji.

Leskovčanin (61) u petak uveče ostao je bez vozila jer je tokom kontrole odbio da uradi alko-test. To je prvi i za sada jedini slučaj oduzimanja vozila od stupanja na snagu dugo najavljivane i kontroverzne mere. Zašto mu je policija oduzela "pasat" u saopštenju detaljnije precizira Ministarstvo unutrašnjih poslova.

- U prethodne dve godine taj vozač je pravosnažno osuđen zbog odbijanja alko-testiranja i zbog nasilničke vožnje jer je upravljao vozilom u stanju potpune alkoholisanosti, sa 2,03 promila alkohola u organizmu,“ navode u MUP-u.

Kada policija može da oduzme vozilo?

To je primer situacije u kojoj će se ubuduće oduzimati vozilo vozačima. Novi propis kaže - policija može da oduzme vozilo privremeno samo onim koji su "uhvaćeni“ u teškom prekršaju, a u prethodne dve godine su osuđeni za najmanje dva, takođe teška prekršaja. Pobrojano ih je 18, između ostalog - preticanje kolone preko pune linije, vožnja deteta na suvozačevom sedištu, prolazak kroz dva crvena svetla u roku od 10 minuta.

"Vrši se dovođenje vozača do prostorije, jer je već izvršio teži prekršaj, recimo upravljao je pod dejstvom alkohola kao što se desilo u leskovcu ili je odbio da se alkotestira, vrši se dovođenje tog lica do prostorija policije, vozilo se prenosi u dvorište recimo Saobraćajne policije odnosno mesta gde će se vozilo staviti pod nadzor i čuvati do okončanja prekršajnog postupka", rekao je Zlatko Belencan, pomoćnik načelnika Uprave saobraćajne policije.

Kada se vraća vozilo?

Ako vozač na prvom ročištu prizna krivicu, vozilo mu se odmah vraća. Ako na presudu uloži žalbu i proces se oduži, bez automobila može biti i godinama.

Pomoćnik načelnika Uprave saobraćajne policije Zlatko Belencan kažu da o trajnom oduzimanju vozila odlučuje sud, pre svega zato što sud u sudskom postupku odlučuje o tome da li je to opasno sredstvo, da li je tim vozilom izvršeno još neki prekršaj i na osnovu toga će se odlučivati od strane suda.

"Sigurno da nekome to neće biti prijatno, sigurno će neko pokušati da se žali, sigurno da će u primeni doći do određenih problema koje ne možemo u ovom trenutku da predvidimo. Ovo je jedan od načina finog podešavanja zakona i mislim da u budućnosti ovakva podešavanja treba raditi sve do onog trenutka dok ne prihvatimo bezbedan način ponašanja odnosno dok drastično ne budemo smanjili broj poginulih", rekao je Milan Božović iz Komiteta za bezbednost saobraćaja.

Mera se, kažu u policiji, neće primenjivati ukoliko je proces pred sudom u toku, već samo na one vozače kojima je presude izrečene. A takvih je, prema procenama, trenutno oko 10 hiljada.

