PREPLATIO SAM RADNIKE, RADIM NJIHOV POSAO, SVE IM UGAĐAM, A ONI MI PRETE INSPEKCIJOM: Poslodavac podelio MUKU, a ljudi ga NAPALI

Jedan poslodavac požalio se na društvenim mrežama da ga radnici zloupotrebljavaju, da, iako im je dao ogromnu platu i pomaže im u poslu, oni neće da rade i prete mu inspekcijom.

Ova njegova objava izazvala burne reakcije na društvenim mrežama. Dok su mu jedni davali savete da ih otpusti i zaposli Kubance, drugi su ga pitali da li je nekad pomislio da možda nije problem u radnicima.

- Da li svi imaju generalno problem sa radnicima? Imam fast fud, jako lepo radimo, pazari su dobri. Imam samo jedan proizvod već godinama. Ja, kao vlasnik isto radim 10-15 puta mesečno. Imam još četiri radnika, ali su tu konstantno neke tenzije, nikada nisu zadovoljni iako za glavni rad dva radnika imaju plate veće nego u restoranima. Bukvalno sam ih pretplatio da bi bio miran, a taj novac nadoknađujem svojim radom - napisao je ovaj poslodavac na Fejsbuku i dodao da svi radnici "počnu lepo, ali se posle nekog vremena izbezobraze".

- Što im više pomažem i činim - to gore po mene. Bukvalno dođem, odradim deo njihivog posla. Imam osećaj da se opuste i to iskoriste. Čim im kažem da to ne može tako, odmah kreću pretnje, inspekcije, tužbe sto im dajem dnevnicu, a ne platu. A sami tako hoće! Jer nemaju drugi razlog, znači 30 radnika sam promenio za sedam godina rada... Veće nezadovoljstvo i bahatost pojedinaca u ugostiteljstvu nisam video, a svi dođu sa lepom pričom i svi su savršeni. Posle 2-3 nedelje već kreću da otkrivaju pravo lice. Tačno bih menjao profesiju, ali šta da započnem što će mi donositi toliki profit, a da sam samostalan je veliko pitanje. Iskreno, muka mi je od ovog rada, ponašaju se kao da su oni meni nešto i da su oni uložili pare, a ne ja. Još samo da počnu da pazare nose kući - ljutito je opisao situaciju ovaj preduzetnik i zatražio savet.

Bilo je onih koji su, kako kažu, imali sličnih iskustava sa radnicima.

foto: Shutterstock

- Upravo izlazim iz te situacije. Promenio 250 ljudi za devet godina. I sve živo pokušavao. Najbolje od svega su ček liste i jasno definisana pravila, bez emocija (emotivno sam se i ja vezivao, pa nagrabusio), preplaćivao ljude i opet ništa. Znači, svaki zadatak u listu i plata po završenim taskovima plus bonusi za prebacivanja broja zadataka. I sve to postaviti jasno vidljivo svim zaposlenima. Primenjujem i polako daje rezultate - napisao je ovaj poslodavac.

Međutim, brojni sugrađani su ukazali "nesrećnom" poslodavcu da je možda problem u njegovom načinu poslovanja.

- Moj predlog vam je pod jedan da se edukujete malo više o preduzetništvu, pod dva - malo da pročitate zakone pod koje potpadate, pod tri da ne radite na crno... Nakon toga naći ćete radnike koji će imati iste vrednosti kao i vi. Da ste čisti, ne biste se plašili inspekcija kojima vam prete - odgovorio je jedan od sugrađana.

- Promeniš 30 ljudi za sedam godina i, i dalje, misliš da je problem u ljudima, a ne u tebi i tvom načinu poslovanja. Umesto da prosto postaviš čoveka koji će da se bavi ljudima u tvojoj firmi nesto kao šef, pa kad nešto ne valja - problem rešavaš sa njim. A ne baviš se poslom svojih radnika. Ali, ti ćes opet menjati ljude i stalno ponavljati iste stvari, a očekivati drugačiji rezultat - napisao je drugi.

Brojni sugrađani su se, verovatno imajući i svoje firme na umu, zapitali kako to da su uvek radnici krivi.

- Uvek radnici ne valjaju, a svi poslodavci dobri. Baš čudno da svi skoro pričaju istu priču i da su poslodavci uvek u pravu, a radnici nikad. A nigde nema detalja o radnom vremenu, pauzama, radnim danima u nedelji i ostalo - zaključio je jedan zaposleni.