"ZEMLJOTRES U TURSKOJ NIJE BIO OBIČAN, OVO JE ČUDNO" Zamenik direktora Geološkog zavoda: I Srbija ima dosta rizičnih tačaka

Nakon što se u nedelju zemljotres jačine 3,9 stepeni Rihterove skale dogodio u blizini turskog letovališta Kušadasi, još više je porasla bojazan stanovništva zbog mogućeg razornog zemljotresa koji bi mogao da pogodi Istanbul i čak da izazove cunami.

Koliko je ovo realan scenario istraživao je novinar Saša Dobrijević u razgovoru sa zamenikom direktora Geološkog zavoda Srbije Predragom Mijatovićem.

Prvo je odgonetnuo da li je moguće predvideti ovakva pomeranja tla i ima li opasnosti za Balkan.

02:06 U SRBIJI IMA DOSTA TAČAKA NA KOJIMA SE MOGU DESITI RAZORNI ZEMLJOTRESI Mijatović o našem NAJGOREM potresu: Desio se 1456. godine

- Što se tiče zemljotresa u Turskoj, može se reći ista meta, isto rastojanje. Turska je poznata kao seizmički vrlo aktivna, pogotovo što tu ima jedna rasadna zona koja polazi od istočne Afrike preko Crnog mora, pa dolazi do teritorije Turske. Upravo su tu bili oni katastrofalni zemljotresi. Prvo bi trebalo pregledati rezultate, taj zemljotres je bio neobičan, jer njima prethode upozoravajući potresi, ali ovo u Turskoj je bila iznenadna serija jakih zemljotresa. Tako da, sada bi trebalo videti stanje na tom terenu u proteklih, pa sada već godinu dana. Ovaj potres sad što se desio može biti manifestacija smirivanja situacija, a može biti i uvod u novu seriju jačih zemljotresa - započeo je Mijatović, pa nastavio:

- U Srbiji imamo dovoljno tih tačaka na kojima se mogu desiti razorniji zemljotresi. Međutim, u Srbiji nije zabeležen jači zemljotres od 5.9 Rihterove skale. Prvi podatak o tako jakom zemljotresu je bio 1456. godine i imao je magnitudu blizu 6 Rihtera. Preko anala su uspeli da ustanove jačinu jer u to vreme nije postojala skala. Jaki zemljotresi su bili u okolini Rudnika 1927. godine. Ti zemljotresi su bili velike jačine, a u to vreme, s obzirom na to kakva je bila gradnja, ostavio je sigurno velike posledice. Došlo je do razaranja zgrada i objekata, retko koji objekat je tada mogao da ostane neoštećen. Danas je ipak malo drugačije, sve je uznapredovalo u građevinstvu.

