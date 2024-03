SRBIJA U SUZAMA ZBOG MILENINE PRIČE O MLADIĆU IZ BOLNICE "Grcao je! Čulo se od 3. sprata do suterena" Jedna rečenica ju je SLOMILA

Milena, Srpkinja koja radi u bolnici, rasplakala je internet kada je nedavno objavila priču o nepoznatom muškarcu koji je na stepenicama klinike plakao dugo bez prestanka. Iako ga kaže, nije videla, već samo čula, zbog rečenice koju je mladić jecajući izustio, samu situaciju ne uspeva da izbaci iz glave.

Milena je na svom profilu na platformi Iks objasnila da je, radeći u bolnici viđala i slušala jako teške situacije, međutim, ova ju je jako potresla. Upravo zbog toga, poželela je da je podeli s drugima i "podseti i sebe i ostale šta je zapravo važno u životu".

"I, šta sada ja da radim?!"

"Znate da radim u bolnici. Uvek idem stepeništem kada krenem kući, nikada liftom. Na trećem spratu smo i iznad nas su neke druge klinike. Izađem danas na to stepenište i čujem plač, grcanje! Nekako razaznam da plače muškarac, shvatim i da je mlad. Kaže kroz plač, sam sebi: 'I, šta sada ja da radim?!'. Izgubio je nekog svog i to upravo saznao. Neko je pored njega, teši ga.

Silazim niz to stepenište, čini mi se pola sata, skoro nikog nema, samo se od trećeg sprata do suterena čuje plač muškarca. Svašta sam videla i dosta pamtim. Jako me je ovo danas potreslo. Zato, živite život! Ko ume. To je vrhunska veština. Brinite o sebi i svojima! Samo vreme ne može da se vrati i nadoknadi", napisala je ona.

"Treba svi da se trgnemo u životu"

Njena objava potresla je mnoge na ovoj društvenoj mreži. Jedni su priznali da su sličnim situacijama i sami prisustvovali, drugi da su se čitajući njenu objavu rasplakali a treći da im je njen savet o životu došao u pravo vreme.

"Hvala što si ovo podelila - jer treba svi da se trgnemo i razmislimo o našim prioritetima", "Mnogo su teške te tuđe suze na koje slučajno naletimo", "Svakodnevno sam u istoj situaciji. Nekad samo čujem nečiji jauk i plač, nekad vidim...tužno", "Kao student sam video na parkingu dečje bolnice dvoje roditelja koji zagrljeni plaču. Naša klinika je odmah pored dečje. Tada sam rekao da nikad ne bih mogao jednom roditelju da saopštim vest da mu je dete teško bolesno", "Pre 11 godina sam se zatekla u bolnici kad su na urgentnom gurali kolica prekrivena čaršafom, iza se žena savila oko gelendera i jecala. Nikad sebi nisam oprostila što nisam otišla do nje i zagrlila je", glasili su samo neki od komentara.

