BELA KOČIJA I ZASTAVA, SAHRANJENA DEVOJKA UMRLA U BEOGRADU POSLE OPERACIJE ŽELUCA U TURSKOJ: Neutešna majka traži Morganin zakon

Britanka Morgan Ribeiro (20), koja je umrla u Beogradu nakon što joj je pozlilo na letu nakon operacije želuca u Turskoj, sahranjena je prošle nedelje.

Njena majka Erin pojavila se obučena u ljubičasto, jer je to bila omiljena boja njene ćerke. Ona se slomila tokom povorke koja je prošla pored njene kuće u kojoj je živela u detinjstvu, škole koju je pohađala i crkve.

Kovčeg ukrašen britanskom zastavom je nosila kočija, koju su pratili njena porodica i prijatelji. Kremirana je uz pesmu "Dancing in the Sky".

Njena mlađa sestra Beka pročitala je pred okupljenima pismo koje je napisala za svoju sestru.

"Imala je predivno srce. Volela je da peva i kuva. Pamtićemo te po ljubičastoj boji. Pamtiću te po kasnim telefonskim razgovorima, po tvom odrazu", pročitala je Beka.

Njena majka i otac su sve vreme plakali dok su poslednji put dodirivali sanduk. "Morgan, volim te dušo. Vidimo se ponovo", rekla je kroz suze njena majka.

Erin je kasnije u izjavi za "Miror" otkrila da joj je mrtvozornik rekao da će biti sprovedena istraga o smrti njene ćerke.

Morgan je preminula 13. januara u Beogradu Morgan je preminula 13. januara u Beogradu. Njoj je pozlilo na letu iz Istanbula i avion je hitno morao da sleti u našu prestonicu. Iako su lekari u Beogradu pokušali sve da je spasu, ona je na žalost preminula u bolnici nekoliko dana kasnije. "Ovako nešto nikada nije trebalo da se desi. Njen organizam to nije mogao da podnese. Njeni organi se nisu samo ugasili, oni su bili prožeti otrovom koji je sve zaustavio. Mrtvozornik mi je rekao da je ovo trebalo da se spreči. Moje jadno dete je bilo puno otrova, takvu nisu smeli da je puste u avion. Bila je osuđena na propast i pre nego što je avion prinudno sleteo", rekla je ona. Ona je zatim pozvala sve koji reklamiraju ovakve operacije da jasno naznače koji su rizici ovako osetljivih hirurških zahvata.

Majka traži Morganin zakon

"Volela bih da se uvede "Morganin zakon" koji bi sprečio da se ovako nešto desi još nekome u budućnosti. Kozmetičkom turizmu mora da se stane na put", rekla je Erin.

Lekar iz Istanbula koji je na privatnoj klinici operisao Morgan ranije je negirao da je on kriv za njenu smrt. On tvrdi da je ona umrla od plućne embolije, a ne od sepse, kao što su to utvrdili lekari u Srbiji.

Lekari u Beogradu su otkrili da su lekari iz Turske oštetili Morgan tanko crevo. Tokom operacije morali su da joj odstrane 10 centimetara tankog creva. Nažalost, Morgan je 9. januara imala srčani udar, zbog čega je uvedena u indukovanu komu. Preminula je četiri dana kasnije.

Morganina sestra Kejli Ribeiro molila ju je da ne ide na operaciju koja nosi niz komplikovanih zdravstvenih rizika.

Pre postupka, Morgan je imala virtuelne konsultacije sa turskom kompanijom u septembru 2023. pre nego što je rezervisala operaciju u januaru.

Njen dečko Džejms tvrdi da bolničko osoblje i prevodioci koji su razgovarali sa njom nisu spomenuli opasnosti povezane sa operacijom pre nego što je Morgan otišla pod nož.

Nakon njene operacije, dok su leteli ka Londonu, Džejmi se prisetio da je Morgan bila "veoma vruća i da je imala strašne bolove".

