EX YU GASTARBAJTER UŠAO U FRANCUSKI SUPERMARKET PA SE ZGADIO LJUDIMA U ZAVIČAJU: Još se i snimao šta radi?! (VIDEO)

Ovo ja ne bih dao kravama da jedu... Imaju i crni hleb ali on je skup, šest evra, to je preskupo

Gastarbajter iz BiH doživeo je žestok napad na internetu onda kada je njegov video iz marketa u Francuskoj u kom komentariše baget hleb a nekoliko vekni tokom snimka čak i gnječi, iznervirao je i šokirao javnost.

Nastao na Tiktok profilu anonimnog Bosanca, video-snimak se brzo proširio na drugim društvenim mrežama, gde je napad bio najglasniji na jednom od profila na platformi Iks. Korisnici te mreže nisu verovali svojim očima šta su to upravo videli.

"Majku ti je**m seljačku onu klošarsku. Nadam se da će ga deportovati zbog ovog da više nikad iz avlije svoje nigde ne izađe...", napisala je osoba koja stoji iza pomenutog Iks profila.

Kako se može videti na snimku, on je u jednom od francuskih marketa želeo da predoči svoje nezadovoljstvo njihovim hlebovima. Najpre zbog poskupljenja a onda i zbog, kako kaže, "viška plastika".

"Što je poskupeo hleb, pogledajte, 42 centa. A pogledajte ovo, pogledajte braćo, da li bi vi ovo jeli, kao plastika. Neverovatno, majke mi. I oni ovo zovu čuvenim francuskim bagetom. Prsti prolaze kroz nju. Ovo ja ne bih dao kravama da jedu... Imaju i crni hleb ali on je skup, šest evra, to je preskupo", rekao je on dok je jednom rukom snimao a drugom gnječio hleb kako bi dočarao njegov loš kvalitet.

"Pipač hleba - endemska vrsta" Njegov video šokirao je Balkan, zbog čega mnogi nisu mogli da se suzdrže od negativnih komentara pa su na njegovu nekulturu osuli mnogo "kulturnijim" i veoma živopisnim psovkama. "Je*'o ga pas nekulturni, džukela bezobrazna", "D.... glupi šta pipaš lebac prljavom rukom", "Šta si po zanimanju? Pipač hleba", "Pipač hleba - endemska vrsta", "Da ga vidim da ovo radi isprskala bih ga suzavcem", "Što lomi frajer, ne razumem ako ti se ne sviđa pravi ga kod kuće, kakav primitivac", "Auuu kakva seljačina", "To je, pre svega, dijagnoza", bili su samo neki od komentara ispod videa.

Kurir.rs/Blic/Twitter/X