TADIJA OTIŠAO PREKO, UŠAO U RESTORAN I DOŽIVEO NEOČEKIVAN SUSRET: Naručio na engleskom, konobar mu uputio URNEBESAN ODGOVOR

"Pričaj srpski da te ceo svet razume", kaže ona naša stara, a sudeći po broju anegdota naših ljudi iz inostranstva u njoj ima i malo istine. Jedna od takvih priča odigrala se u Sloveniji, gde je Beograđanin sreo Leskovčanina, iako su prvo pričali na engleskom jeziku.

Tadija Simović, mladić iz Srbije, nedavno je boravio u Ljubljani gde je tokom večere spletom okolnosti upoznao "zemu" iz Leskovca. Njihov razgovor koji je tekao na engleskom jeziku, u pravcu srpskog krenuo je nakon jednog telefonskog poziva, kada se ispostavilo da je sa jedne strane sagovornik Beograđanin, a sa druge Leskovčanin.

"Pričaj si srpski, bate"

Ono što je najviše nasmejalo korisnike Instagrama u ovoj priči jeste reakcija konobara iz Leskovca koji je u Ljubljanu krenuo "trbuhom za kruhom".

"Ulazim u restoran u Ljubljani, naručujem burger koka kolu i espreso. Na engleskom. Nikad nisam bio u Sloveniji i ne znam da li će razumeti srpski jezik i moj Beogradski akcenat. Čekajući hranu , neko me zvao na telefon i pričam ja.

Čuje to konobar i donosi mi hranu i pita na engleskom gospodine odakle ste. Ja reko iz Srbije, ali pričam na engleskom jer ne znam hoćete li me razumeti. Kaže konobar "pričaj si srpski bate da te ceo svet razume be familijo". Ja reko odakle si ? iz Leskovac.", napisao je on u viralnoj objavi na Instagramu.

