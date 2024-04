MINISTAR GRAĐEVINARSTVA GORAN VESIĆ: Bićemo spremni da počnemo izgradnju brze saobraćajnice „Karađorđe“ u novembru

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić izjavio da će ministarstvo na čijem je čelu biti spremno započne izgradnju brze saobraćajnice „Karađorđe“, koja će spojiti auto-put Beograd - Niš i auto-put „Miloš Veliki“ preko Aranđelovca, 15. novembra.

- Bićemo spremni da počnemo da gradimo brzu saobraćajnicu ’Karađorđe’ 15. novembra, od Malog Požarevca, preko Mladenovca, Aranđelovca, Topole do Čibutkovice u Lazarevcu. To će biti veza dva autoputa kroz Šumadiju. Naravno izgradnja zavisi od toga da li je moguće obezbediti novac - rekao je Vesić gostujući na TV Hepi.

Naveo je da će ove godine biti zavšrena izgradnja 166 kilometara auto-puteva i brzih saobraćajnica, a do kraja 2026. godine čak 487 kilometara, što je, kaže, ogroman iskorak za Srbiju.

Ove godine biće završeno oko 50 kilometara na Moravskom koridoru, od Koševa do Trstenika i od Preljine do Adrana, dok će kompletan auto-put biti završen naredne godine.

Tokom 2024. godine biće pušteno u saobraćaj i 23 kilometara Dunavskog koridora, od auto-puta do Požarevca, kao i 11 kilomatara od Golupca do Velikog Gradišta, kao i 19,5 kilometara auto-puta od Pakovraće do Požege.

- Nakon toga, od Požege ćemo odmah krenuti sa radovima prema Dugoj poljani, ka Crnoj Gori, na prvoj i desetoj deonici, a ugovorićemo ove godine i nastavak od Požege ka Republici Srpskoj, ka Kotromanu, do Zlatibora - rekao je Vesić.

Takođe, ove godine biće završeno i 5,8 kilometara brze saobraćajnice od petlje Divci do Valjeva, 18 kilometara na deonici Sremska Rača - Kuzmin, te 54 kilometara brze saobraćajnice Šabac - Loznica.

- Ubrzano radimo saobraćajnicu ’Osmeh Srbije’, punom parom se radi na brzoj saobraćajnici Beograd – Zrenjanin. U 2026. godini biće završen i kompletan Fruškogorski koridor sa tri mosta u Novom Sadu. Radi se i gradi na sve strane, jer se prava decentralizacija postiže tek kada se izgrade putevi i pruge i povežu ljudi. Sve ostalo su prazne priče - rekao je Vesić.

