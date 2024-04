ZORAN JE BIO USPEŠAN BIZNISMEN PA PREKO NOĆI POSTAO BESKUĆNIK Stvorio sam neke ljude koji su me izdali: Evo koga krivi za neuspeh

Zoran Popović (62) iz Čačka rođen je u imućnoj porodici, završio je Ekonomski fakultet, imao je nekoliko stanova i sopstvenu firmu i završio na ulici.

- Sve sam završio i gimnaziju u Beogradu i sve ostalo. Radio sam privatan posao, vrlo uspešno. Malo su me sredili. Radio sam sa poznatim kompanijama... Postao sam beskućnik, i dan danas sam beskućnik. Čekam da me neko zaposli. Želeo bih da radim - rekao je za TV Prva Zoran koji je imao i dva moždana udara.

"Sve se dogodilo u trenutku"

- Bili su švajcarci i ja sam "zglajznuo", nekoliko miliona evra puko, 100 odsto je bila inflacija u to vreme. Nekako sam se izvukao, pa sam otišao u Čačak da čuvam majku koja je bila totalno dementna. Kada mi je otac umirao rekao mi je skloni se odavde - priča Zoran.

Završio je kurs za obezbeđenje ali ni to ne može da radi.

- Rodbina ima svoje stanove, svi imaju sve. Godinu dana mi je mamina familija plaćala mali stan, bio sam izbezumljen. Nisam mogao tada da radim ništa. Sada je drugačije. Otišao sam na kurs obezbeđenja, položio sve ispite, sve završio... Malo sam možda bio nezgodan kao mladić i policija mi nije dala licencu, nisam osuđivan ali piše da sam bio nezgodan.

Šta bi promenio

- Promenio bih poslednjih 15 godina, sve je bilo pogrešno. Za sve moje neuspehe sam ja kriv, niko mi nije kriv. Sam sam sebe doveo do ovoga. Stvorio sam neke ljude i na kraju su me izdali. Gledam samo kako da uspem. Nisam nikada bio fer - iskreno je rekao on.

Podsetimo, u jeku svog poslovno uspeha počeo je da gradi vilu na Senjaku. Imao je stan od 250 kvadrata, kafe-bar, dva noćna kluba. Vozio najskuplje automobile i obišao pola sveta.

Međutim, onda su kola krenula nizbrdo i u Zoranovom slučaju nisu se zaustavljala i završio je kao primalac socijalne pomoći, bez krova nad glavom.

