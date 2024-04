"MOŽETE SMRŠATI 4 KG DO JUNA SA 5 OBROKA DNEVNO!" Dijelotog otkriva kako da se spremite za leto: Jedna stvar je ključna!

Od ponedeljka počinjem dijetu, česta je rečenica koju čujemo u poslednje vreme jer nam za dva meseca stiže leto. Kao i kada ste student koji sprema ispit u poslednji čas, kampanjski, tako se mnogi spremaju za leto u maju.

Novinarka Teodora Borozan u intervjuu sa prof. dr. Veroslavom Stanković, dijetologom, otkrila je da li je sada pravi trenutak da se rešimo viška kilograma.

- Možemo da smršamo do juna ukoliko se pridržavamo nekih pravila. Znači tri obroka dnevno, jedna do dve užine, do tri litre vode. Naravno ako se radi o zdravim osobama, ukoliko nemaju povišenu hipertenziju, fizička aktivnost obavezno. Ukoliko nije neka intenzivna fizička aktivnost, tu je 12.000 koraka u toku dana i do početka juna možemo da imamo i do 3 do 4 kilograma manje. A već do jula ili pune sezone, to može da bude neka vrsta idealnog tela - rekla je Stanković.

Potom se dotakla rigoroznih dijeta i da li su one preporučljive.

- Ja sam protiv njih i svaki od mojih kolega će reći da to nije dobro zato što vrlo brzo se izgubi telesna masa. Međutim, to je samo voda ili čak mogu i proteini pa ni tad telo neće izgledati savršeno. Ali ono što je najgore u tim rigoroznim dijetama jeste jojo efekat. Kada se osobe vrate na normalan način ishrane pa čak i nešto manja količina hrane u odnosu na onu koju su primenjivali, vraćaju se i kilogrami, a nekada može i da se doda više kilograma nego što je osoba smanjila. Tako da te brze dijete apsolutno nisu preporučljive. Mogu da dovedu i do nekih drugih zdravstvenih problema tako da moraju ljudi da se pozabave svojim zdravljem, svojom ishranom i da se konsultuju sa lekarima ili sa nutricionistima - rekla je Stanković.

